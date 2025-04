Cómo cuidar la parte de las orejas más dañada por la mascarilla

Podemos decir que a día de hoy, aunque unos más que otros, controlamos a la perfección el uso de la mascarilla . Vale que tenemos que volver a abrir la puerta de casa justo después de darnos cuenta de que nos disponíamos a salir a la calle sin ella puesta, pero la costumbre de llevarla es algo que tenemos más que dominado. Además, sabemos también cuáles son aquellas mascarillas que se ajustan a nuestro rostro y con las que aguantamos sin ninguna molestia y qué otras nos hacen daño porque la goma es demasiado justa y nos roza mucho en la parte trasera de nuestras orejas.

Desde que el uso de mascarilla es obligatorio en lugares públicos, se han inventado numerosas soluciones para aquellos que ven que llevando este tipo de «complementos» sus orejas cargan con peso de más; si antes sostenían las gafas de ver o de sol, los pendientes y mechones de pelos que posamos tras ellas para que no nos moleste, ahora también se suma la presión que ejerce este accesorio que nos protege del contagio de Covid-19.

El uso prolongado de la mascarilla puede llegar a hacernos daño en las orejas cuando estas son de goma pero, tal como dice Mikel Gorospe, dermatólogo de Clínica Inema, «podemos minimizar este dolor si utilizamos las quirúrgicas "tie-on", que llevan cintas para atarse por detrás de las orejas, controlando la presión que ejercen sobre estas».

Las mascarillas, como todos ya sabemos, cuentan con dos «cuerdecitas» para enganchar detrás de las orejas , pero hoy en día hay muchas opciones para que no sea así. «Por ejemplo, se han creado bandas con botones para que se enganchen en el cuello o en la cabeza, y el efecto es el mismo», dice el Dr. Sebastián Podlipnik , especialista en dermatología en el Centro de Diagnosis Dermatológica y miembro de Top Doctors .

Prevención

La Dra. Ana Álvarez-Vieitez, jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Nuestra Señora del Rosario, añade que la zona retroauricular es una piel sensible y que ya de por sí puede estar sometida a alguna patologías cutáneas como pueden ser eccemas o dermatitis seborreica: «El tema de la mascarilla siempre agrava tanto una piel normal como una ya afecta con alguna patología, por eeso hay que saber prevenirla de irritaciones».

Si, por un casual, no puedes ponerte los complementos que se han diseñado para que las mascarillas se agarren del cuello o la cabeza, el doctor Podlipnik tiene otro consejo para que pasar la goma por las orejas no sea un suplicio: «Es conveniente adquirir mascarillas con cuerdecitas de algodón y no con material sintético, que nos dejará marca y puede que incluso algún tipo de reacción alérgica».

Además, asegura que esa zona de nuestra cabeza debería cuidarse como si del rostro se tratase, explicando que hay que lavar esa parte con un jabón neutro y aplicar crema hidratante , «la de la cara, mismamente».

Por último, advierte de que las mascarillas reutilizables han de lavarse con un « suavizante especial sin químicos », porque estos harán que nos dañen la piel.

«Podemos tener lesiones de piel tipo rosácea, dermatitis, eccemas e incluso brotes de acné, y la mejor forma de prevenir estas lesiones es manteniendo una adecuada higiene, el uso de leche limpiadora y agua micelar para eliminar tanto el sebo como las partículas de maquillaje y suciedad de la piel», cuenta la doctora y dermatóloga Darlin Martínez, del centro Cristina Álvarez, que recomienda también «no usar maquillaje en esa zona», pero sí tenerla hidratada con geles o cremas «a base de ácido hialurónico».

¿Y si ya tengo irritación?

Puede ocurrir que los consejos de los expertos lleguen tarde para tu sequedad o irritación. En ese caso, el doctor Podlipnik aconseja poner pomada o vaselina dos veces al día, preferiblemente por la mañana y otro poco por la noche. «Hay muchas que son regeneradoras si ya hay irritación , rojez o aspereza. En caso de que la cosa vaya a más y haya incluso infección recomiendo que se hable con un experto en dermatología», concluye el especialista.

Mikel Gorospe defiende el uso de la mascarilla , asegurando que los beneficios que nos dan son indudables y aunque las pequeñas molestias que ocasionan en la piel son dolorosas, sobre todo en las zonas de roce-presión, «con cremas hidratantes o, en caso de ser necesario, corticoide suave», el problema se soluciona.

Más temas:

Piel

Dermatología

Salud

Cosmética