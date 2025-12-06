Suscribete a
Muere una mujer de 50 años tras caer desde un décimo, con sus dos hijos de 3 años, en Ciudad Lineal (Madrid)
Armengol llama a denfender los valores constitucionales en una época en «la que la apuesta totalitaria despierta fantasmas»

Ángela Fernández, psicóloga, sobre sentirse vacío a pesar de tenerlo todo: «Muchas veces habla de lo que no tuvimos en otros momentos de nuestra vida»

Estudios recientes vinculan este fenómeno a la sociedad posmoderna: pérdida de grandes relatos ideológicos, relaciones superficiales en redes sociales y rutinas que ahogan la creatividad

Silvia Llop, psicóloga experta en relaciones de pareja: «No tiene sentido una segunda oportunidad si el motivo de la ruptura no se ha solucionado»

Andrea Vicente, psicóloga y experta en relaciones tóxicas, detalla los comportamientos que predicen el final de una pareja

Isaac Asenjo

El vacío existencial se ha convertido en uno de los grandes males de la sociedad moderna, más compleja - si cabe - que la de décadas anteriores. Una sensación de desubicación vital que la literatura científica define como un cóctel de apatía, soledad y frustración, impulsado ... por la desalineación entre expectativas externas y deseos internos.

