Ángela Fernández, psicóloga, sobre sentirse vacío a pesar de tenerlo todo: «Muchas veces habla de lo que no tuvimos en otros momentos de nuestra vida»

El vacío existencial se ha convertido en uno de los grandes males de la sociedad moderna, más compleja - si cabe - que la de décadas anteriores. Una sensación de desubicación vital que la literatura científica define como un cóctel de apatía, soledad y frustración, impulsado ... por la desalineación entre expectativas externas y deseos internos.

Estudios recientes vinculan este fenómeno a la sociedad posmoderna: pérdida de grandes relatos ideológicos, relaciones superficiales en redes sociales y rutinas que ahogan la creatividad. Incluso para quienes lo tienen todo. Porque tener salud, familia, pareja, amigos y estabilidad no siempre es sinónimo de plenitud.

Sentirse vacío a pesar de tenerlo todo

En este contexto se manifiesta la psicóloga Ángela Fernández en una de sus última publicaciones en las redes sociales, donde reflexiona sobre ese sentimiento llamado 'vacío interior'.

La divulgadora y creadora de contenido asegura en un vídeo que esta sensación es mucho más común de lo que se cree y que, en el fondo, apunta a aspectos emocionales no resueltos. «Creo que todos, en cierto modo, nos hemos sentido así alguna vez. Hay algo en nosotros que no terminamos de reconocer, no terminamos de hacer consciente y, por lo tanto, no terminamos de aceptar, integrar y atender de la manera que necesita», afirma.

Explica la psicóloga que ese vacío «no siempre significa que nos falte algo fuera», sino que «muchas veces habla de lo que nos faltó en otros momentos de nuestra vida: cuidado, validación emocional, estabilidad, seguridad o confianza». Aunque muchas personas traten de llenarlo con experiencias, relaciones o logros, la psicóloga insiste en que «ese vacío es algo interno, no se va a llenar con cosas de fuera».

Claves para afrontar el vacío existencial Reconocer y aceptar el vacío sin juicio: El primer paso es identificar la sensación de desubicación como una señal de cambio necesario, permitiendo transformar el malestar en oportunidad de crecimiento personal.​

Buscar sentido interno y autenticidad: Explora tus valores, pasiones y motivaciones profundas para vivir acorde a tu verdad interior, evitando expectativas externas y abrazando tu libertad de elección.​

Practicar atención plena y vivir el presente: Dedica tiempo a conectar conscientemente con el ahora mediante mindfulness existencial, reduciendo rumiaciones y aceptando la realidad tal como es.​

Fortalecer conexiones y autocuidado: Reconecta con relaciones auténticas, realiza actividades sociales o trascendentales, y cuida tu bienestar físico, mental y emocional para reconstruir la identidad.​

Establecer objetivos y asumir responsabilidad: Define metas realistas basadas en fortalezas personales, toma control de tus respuestas ante la vida y deja de victimizarte para recuperar propósito.

Su fórmula para comenzar a sanar pasa por la aceptación y el trabajo interior. «Se llenará cuando aceptes lo que faltó», señala la experta, que ahonda en que para ello hay que «mirar las heridas emocionales de frente, sin juicio, con flexibilidad y con muchísima apertura y amabilidad».

«Si somos conscientes de lo que nos faltó, dejaremos de buscarlo fuera y empezaremos a construirlo dentro», resume al final de la grabación, en la que invita a la instrospección: «Dejaremos de repetir heridas y empezaremos a sanarlas. Dejaremos de culparnos por sentirnos vacíos y dejaremos de sobrevivir para empezar a vivir».