Bizcocho de cacao y almendras: el postre con antioxidantes para chuparse los dedos

Las recetas con cacao nos encantan no sólo por su sabor irresistible. El cacao puro ofrece un sabor profundo, complejo y ligeramente amargo que puede ser la base de innumerables recetas. Ese sabor característico convierte su degustación en una experiencia sensorial y de ... cierto confort. También nos encanta por el aroma, y es que el olor que sale de la cocina cuando horneamos algún postre con cacao es inconfundible.

El cacao es conocido por sus propiedades para mejorar el estado de ánimo. Contiene compuestos como la feniletilamina y la teobromina que estimulan la liberación de endorfinas y serotonina, neurotransmisores asociados con la felicidad y el bienestar.

Con la receta de hoy podemos disfrutar de un capricho saludable que nos aporta además cantidades razonables de antioxidantes, fibra, proteínas y minerales (como el magnesio) además de disfrutar de su textura densa y cremosa.

Ingredientes para el bizcocho Boniato asado 350 gramos

350 gramos Huevos 3

3 Bebida de avena ½ taza

½ taza Plátano pequeño 1

1 Aceite de coco 3 cucharadas

3 cucharadas Dátiles 6 pequeños

6 pequeños Cacao puro 5 cucharadas

5 cucharadas Almendra molida 100 gramos

100 gramos Harina de avena integral 75 gramos

75 gramos Esencia de vainilla Una cucharadita

Una cucharadita Canela Una cucharadita

Una cucharadita Polvo de hornear 3 cucharaditas

3 cucharaditas Sal ½ cucharadita

½ cucharadita Avellanas tostadas Un puñado para decorar (opcional)

Estos son los pasos para hacer la receta:

Paso a paso para hacer el bizcocho Precalentar el horno a 180 ºC. Comenzamos derritiendo en el microondas el aceite de coco durante 1 minuto. Colocar en el vaso de la batidora los huevos, el plátano, la pulpa del boniato asado, la esencia de vainilla, la bebida vegetal, los dátiles deshuesados y el aceite de coco. Triturar hasta obtener una mezcla cremosa y reservar. En un bol grande mezclar los ingredientes secos: la harina de almendra, la harina de avena integral, el cacao 100% en polvo, la sal, la canela y el polvo de hornear. Incorporar la mezcla a húmeda a la seca, añadiendo si fuera necesario un chorrito más de bebida vegetal. Realizar movimientos envolventes hasta que desaparezca la harina, sin sobrebatir. Preparar un molde rectangular forrándolo con papel vegetal que habremos humedecido antes y escurrido bien. Traspasar la mezcla del bizcocho al molde forrado. Picar las avellanas tostadas y esparcir por encima de la mezcla del bizcocho. Preparar un molde rectangular forrándolo con papel vegetal que habremos humedecido antes y escurrido bien. Traspasar la mezcla del bizcocho al molde forrado. Picar las avellanas tostadas y esparcir por encima de la mezcla del bizcocho.

