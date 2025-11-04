El nutricionista Pablo Ojeda advierte sobre el consumo de semillas: «Si no las consumes de la forma adecuada no aprovecharás sus propiedades»

No son pocos los estudios científicos que avalan que una dieta rica en semillas contribuye a reducir la presión arterial, el colesterol, los niveles de azúcar en sangre y el riesgo de enfermedades cardíacas.

La fibra y los antioxidantes que contienen fortalecen ... la microbiota intestinal y el sistema inmunológico, mientras que su efecto saciante ayuda en el control de peso corporal. Además, minerales como zinc y selenio fortalecen las defensas del organismo, siendo cruciales para responder a infecciones y mantener la salud general.

Estas evidencias respaldan la incorporación regular de diferentes tipos de semillas para mejorar la salud a largo plazo. Un alimento clave que suele pasar desapercibido mientras que otros, como los frutos secos, se llevan casi toda la atención.

Beneficios de incluir semillas en tu dieta

Un estudio publicado en el número de 2021 de la revista 'Asian Journal of Medical Sciences' comparó los nutrientes de cinco semillas distintas: los investigadores descubrieron que las semillas de girasol tienen el mayor contenido de proteínas y grasas, mientras que las semillas de calabaza tienen el mayor contenido de humedad, así como mayores cantidades de potasio, y las semillas de sandía tienen la mayor cantidad de calcio.

Otro estudio de la literatura científica como el titulado 'El impacto de las semillas de chía en la diabetes, la presión arterial, el perfil lipídico y los indicadores de obesidad: revisión sistemática y análisis de metarregresión de 14 ensayos controlados aleatorios' publicado en 2024 concluyó que su consumo reduce los triglicéridos y la presión arterial.

En cuanto al sésamo, el llamado 'Efecto de las semillas de sésamo sobre el perfil lipídico y el estado redox en pacientes hiperlipidémicos' demostró que el consumo de esta semilla durante 60 resultó en un descenso del estrés oxidativo.

Si no las masticas, no las trituras o no las remojas, muchos de sus nutrientes se pierden

Un 'tesoro oculto' debido a su alta densidad nutricional pero que es crucial consumirlas de la forma adecuada para aprovechar sus beneficios nutricionales. Así lo indica el nutricionista y divulgador Pablo Ojeda en uno de sus últimos vídeos en las redes sociales.

El consejo principal del experto es que, si no se consumen de la manera adecuada, las semillas pasarán por el organismo sin ser digeridas y no se absorberán sus nutrientes. «No vale solo con 'echarlas por encima de la ensalada' y listo. Si no las masticas, no las trituras o no las remojas, muchos de sus nutrientes se pierden», indica en la grabación, en la que enumera los diferentes tipos que hay, lo que aportan y cómo ingerirlas.

Para aprovechar al máximo sus nutrientes, se recomienda consumir las semillas crudas o molidas, ya que al someterlas a altas temperaturas pueden perder vitaminas, minerales y aceites esenciales. Algunas semillas pequeñas como la chía y el lino son más beneficiosas molidas para facilitar la absorción de sus nutrientes.

También pueden consumirse remojadas (por ejemplo, la chía en forma de pudín) o germinadas, lo que potencia su densidad nutricional y reduce antinutrientes.

Tipos de semillas y sus aportes - Semillas de chía: Altas en proteínas, omega-3, fibra soluble e insoluble, zinc y antioxidantes. Mejoran el tránsito intestinal y fortalecen el sistema inmune.

- Semillas de lino: Ricas en omega-3, vitaminas C y E, calcio, hierro y magnesio. Ayudan a regular el azúcar en sangre, colesterol y digestión.

- Semillas de sésamo: Contienen proteínas, ácidos grasos insaturados, vitaminas E y del grupo B, y calcio, beneficiosas para el sistema nervioso y la energía.

- Semillas de girasol: Fuente de fósforo, magnesio, potasio, calcio y ácido fólico, aportan grasas saludables.

- Semillas de calabaza: Ricas en omega-3, omega-6, selenio, magnesio y vitaminas A y E, aportan antioxidantes y beneficios inmunológicos.

«El lino es perfecto para el estreñimiento gracias a su fibra soluble, pero solo si lo remojas o mueles; la chía calma la ansiedad y ayuda en menopausia por su calcio y Omega 3, pero necesita su reposo en agua; las semillas de calabaza son una opción fantástica para el consumo de magnesio y perfectas para el estrés o el insomnio, pero si no las masticas bien no serán tan útiles; el sésamo es riquísimo en calcilo para huesos fuertes y para deportistas, pero mejor en tahini o triturado; las de girasol aportan muchísima vitamina E, que es un potente antioxidante, pero solo si las masticas de verdad», explica el experto.

Muchas variedades con diversos beneficios. Se pueden agregar fácilmente a ensaladas, yogures, batidos, sopas y purés, convirtiéndose en un complemento versátil y sabroso en la dieta.