Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 30 de octubre

Ander Iglesias, nutricionista: «Una fruta antes de la comida creará un efecto saciante en el estómago y evitará que comas de más»

La proteína es uno de los componentes de la alimentación que carga con más mitos e ideas erróneas

El experto en longevidad y cardiólogo Manuel de la Peña explica los factores clave de las personas que viven más de 100 años

Pablo Ojeda, nutricionista: «Los carbohidratos integrales en la cena son fantásticos para la microbiota y conciliar el sueño»

Ander Iglesias, nutricionista: «Una fruta antes de la comida creará un efecto saciante en el estómago y evitará que comas de más»
Ander Iglesias, nutricionista: «Una fruta antes de la comida creará un efecto saciante en el estómago y evitará que comas de más»
Isaac Asenjo

Isaac Asenjo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada vez nos preocupa más lo que comemos. Y en el terreno de las tendencias sobre nuestro bienestar y el envejecimiento saludable, además de los suplementos nutricionales, nos ha dado por la proteína, uno de los tres macronutrientes que aportan energía a ... nuestro cuerpo, junto con los carbohidratos y las grasas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app