Llegan las frutas del verano: los beneficios de la sandía y del melón

Nuestro cuerpo es sabio y cuando empieza el verano, nos pide frutas con un mayor contenido en agua, frescas y fáciles de digerir. Y, en ese caso, la sandía y el melón reclaman su lugar y se posicionan como dos de las frutas más inteligentes que podemos incluir en nuestra dieta de verano y va más allá de lo que todos conocemos: que hidratan y refrescan.

Ambas encierran beneficios para la salud que hoy revisamos para amarlas más todavía.

Hidratación con electrolitos

Tanto la sandía como el melón contienen más de un 90% de agua en su composición, lo que las convierte en una fuente natural de hidratación. Pero no se trata sólo de agua que puedan tener, es que ambas aportan electrolitos como potasio y magnesio, esenciales para la contracción muscular y la transmisión nerviosa.

En deportistas o personas expuestas a mucho calor, incluir estas frutas es una forma natural y sabrosa de reponer las pérdidas que se producen por la transpiración.

La sandía contiene citrulina, que es un aminoácido que el cuerpo transforma en arginina, precursora del óxido nítrico. Este compuesto favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, mejorando de esta manera la circulación y regulando la presión arterial.

Y lo más interesante es que este mecanismo se activa de la misma manera que lo hacen fármacos como la Viagra, aunque de forma mucho más suave y mucho más natural.

¿Y sabes donde se encuentra la mayor concentración de citrulina en la sandía? Pues en la parte blanca que no solemos comer, pero si quieres puedes añadirla fácilmente a tus preparaciones en batidos o gazpachos para de esta manera aprovechar todo su potencial vascular.

¿Suben la sandía y el melón el azúcar?

Al ser frutas con un sabor dulce, la sandía y melón gozan de una mala fama que no se merecen, pero tienen aproximadamente entre 4,5-6 g/100g (datos obtenidos de BEDCA) y un índice glucémico medio que además se reduce cuando se consumen con otros alimentos ricos en fibra y proteínas

Otro dato interesante es que la sandía tiene un alto contenido en licopeno, aproximadamente una ración de sandía puede aportarnos hasta 6.500 µg de licopeno, que es un carotenoide con actividad antioxidante y beneficios cardiovasculares. Y si este se consume acompañado de una grasa saludable (como un chorrito de aceite de oliva extra virgen), su absorción celular es mucho mayor, así que no dudes en preparar un gazpacho de sandía o una ensalada de sandía con feta, dos recetas deliciosas y que encima te están cuidando.

El melón, por su parte, es una fuente excelente de vitamina C y betacarotenos (especialmente en variedades anaranjadas como el cantalupo). Una ración puede cubrir hasta el 50% de las necesidades diarias de vitamina C, lo cual no está nada mal y encima tiene propiedades inmunomoduladoras y antioxidantes.

El melón contiene adenosina y enzimas como la superóxido dismutasa SOD) que puede tener efecto protector sobre las mucosas intestinales y ayudar a modular la inflamación.

Para los intestinos más delicados

Tanto el melón como la sandía contienen fructosa libre y compuestos fermentables (FODMAPs), y pueden generar molestias en personas con disbiosis o SIBO. Y aquí la clave está en moderar la cantidad, se pueden ir probando porciones pequeñas y comprobar si producen gases o distensión abdominal, y así no dejar de consumirlas.

Cómo y cuándo consumirlas

- Ideal como snack entre horas o como postre.

- Mejor enteras que licuadas, así evitamos picos de azúcar en sangre,

- Raciones de 200 - 250 gramos

- Anímate a probarlas en ensalada, carpaccios, brochetas y gazpacho, porque quedan genial.

¡Volvamos a las frutas clásicas de verano, que tienen mucho que aportarnos!

Puedes saber más de la nutricionista Elisa Escorihuela a través de su cuenta de Instagram: @eliescorihuela , su labor en el Centro de Nutrición Nutt y en su libro 'Dietoterapia'. Además puedes leer todas las recomendaciones nutricionales que recogen sus artículos en ABC de 'Aula de nutrición'.