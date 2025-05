Estas son las frutas que no deben ir juntas en el frutero.

¿Solo hace dos días que pusiste los plátanos en el frutero y ya se están poniendo pochos? Algunas frutas como esta, el kiwi o el aguacate son climaterias, lo que quiere decir que siguen madurando tras su recolección. Sin embargo, las que no son climaterias, como la naranja, mandarina, fresa o cereza dejan de madurar una vez son recolectados. He aquí el motivo de por qué algunas de tus compras, si no se consumen a su debido tiempo, pueden echarse a perder.

Tal como indica la dietista-nutricionista Laura Jorge, hay algunas frutas que producen etileno y este puede acelerar la maduración de las frutas, por lo que no nos interesa juntar frutas que no queremos que maduren rápido con las que producen etileno. «Las frutas que no deberíamos juntar con otras si no queremos acelerar su maduración son: la manzana, la pera, el melocotón, el mango y plátano. Por otro lado, las más sensibles al etileno son las fresas, la sandía y las uvas». De este modo, lo más probable es que el kiwi, fruta climateria, madure más rápido que si hubiera seguido su proceso en solitario.

¿Qué es el etileno?

Se trata de una hormona vegetal en forma de gas que emiten algunas frutas que acelera la maduración de las frutas. Algunas delo producen en gran cantidad y hay otras que son muy sensibles a este gas, por lo que si juntamos las que producen mucho etileno y las que son sensibles a él, podemos acelerar su maduración pero también su descomposición.

Las frutas que más etileno producen son la manzana, la pera, el melocotón, el mango y plátano. influye en su crecimiento, maduración y envejecimiento. Pongamos por ejemplo el etileno de la propia pera y sumamos, por ejemplo, el de otra fruta climatérica como la manzana o el plátano que coloquemos junto a ella en el frutero, lo más probable es que la pera madure más rápido que si hubiera seguido su proceso en solitario.

En este sentido, es fundamental almacenar los cultivos productores de etileno lejos de los sensibles. La mejor manera de hacerlo es destinar los alimentos con etileno al frutero en la encimera y los alimentos sensibles al etileno en el refrigerador. Sin embargo, esto no siempre es así, especialmente en el caso de las patatas y las cebollas (que nunca deben almacenarse juntas).

Por tanto, no almacenes frutas y verduras que produzcan etileno con aquellos que son sensibles al etileno. No almacenes plátanos y manzanas juntas. Tampoco productos agrícolas en bolsas o sellados ya que esto atrapará el gas y puede hacer que el producto madure más rápido.

Frutas y verduras ajenas a esto

No todas las frutas son productoras de etileno y otras las que son sensibles. Por ejemplo, el pomelo, arándanos, piña, frambuesas o tomates son completamente ajenas por lo que pueden estar en el frutero con cualquier fruta y verdura.

