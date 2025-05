Un epidemiólogo y experto en nutrición aclara la diferencia entre el te matcha y el café: «Puede ofrecer más beneficios»

No comas lo mismo todos los días. «Hay que variar y recomiendo un mínimo de 30 frutas y verduras por semana». El veganismo no es la mejor dieta, insiste, pero es irrefutable que cuantos más vegetales tenga la dieta, más sanos estaremos. Eso no quiere decir que no se coma carne o pescado, sino que «el núcleo del plato debe ser verde», aclara, para aumentar el consumo total de fibra.