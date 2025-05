El cardiólogo José Abellán señala un alimento clave como aliado para nuestro corazón: «Se asocia incluso a vivir más»

Hay quien no puede empezar el día sin él y según la literatura científica su consumo moderado podría tener un efecto beneficioso en nuestra salud. El café es la segunda bebida más consumida del mundo, por detrás del agua, y cuenta la ciencia que el mejor momento para consumirlo es entre las 9:30 y las 11:30 horas. La explicación a esto es que los niveles de cortisol (hidrocortisona), la hormona del estrés, disminuye y por eso es el mejor momento para que al organismo le entre cafeína, un antioxidante alcaloide que siempre ha dado lugar a opiniones de todo tipo.

El doctor y cardiólogo José Abellán, médico con master en riesgo cardiovascular por la UCAM y en cardiología intervencionista por la Universidad Juan Carlos I, entre otros, ha explicado en sus redes sociales que «por mucho tiempo, la relación entre el café y la salud ha sido un tema controvertido. Y es que cuando lo tomas, aumenta tu presión arterial y tu frecuencia cardíaca».

El experto, con más de medio millón de seguidores en Instagram @doctorabellan, habla en una de sus últimas publicaciones sobre cómo puede influir el consumo de café en nuestro corazón, y destierra además algunos de los mitos en torno a su consumo.

«El café aumenta tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial, lo que no parece muy beneficio para tu corazón. Sin embargo, los estudios muestran que las personas que beben café regularmente, enferman menos de corazón», explica en un vídeo el especialista, que ahonda en los efectos de varios estudios.

«Se asocia con un menor riesgo de sufrir infartos, ictus e, incluso, vivir más. Esto se puede explicar porque el café no es solo cafeína, sus compuestos antioxidantes y bioactivos, como los ácidos clorogénicos fenólicos, reducen la inflamación, el estrés oxidativo y mejoran el reciclaje del colesterol de tu sangre», sostiene Abellán.

Indica el cardiólogo, que los citados efectos, se han visto en cantidades que contienen hasta 400 ó 450 miligramos de cafeína al día, lo que viene a ser unas cuatro tazas de café. Cada persona es distinta, matiza el creador de contenido, que apunta a que el café en estudios no se asocia a arritmias importantes pero si no se tolera bien o se sienten palpitaciones, se recomienda no consumirlo.

¿Qué efectos tiene el café en nuestro organismo?

La proporción de cafeína convierte esta bebida en «estimulante». Cuando el cuerpo absorbe el café «alcanza su concentración a los 60 minutos y su efecto se prolonga entre 3 y 7 horas tras su ingesta», explica en su blog el experto.

Esta cafeína también provoca un «aumento de la actividad neuronal y la liberación de algunos neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina». Una reacción que hace que el organismo esté en «mayor alerta, atención y concentración», lo que puede definirse como «energía renovada».

En cuanto a la mejor opción para preparar esta bebida, el doctor dice que la mejor opción es el café filtrado con granos de café molido naturales y con agua. El principal motivo es que «el papel de filtrar lo que hace es que evita que algunas sustancias, proinflamatorias o tóxicas, pasen a la bebida».