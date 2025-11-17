Suscribete a
ABC Premium

La doctora Isabel Viñas señala la dieta que se relaciona con la longevidad: «La mejor forma de lograrlo es»

Envejecer es un proceso inevitable que pocas personas desean

Una nutricionista señala los alimentos que son ideales para reforzar el sistema inmunitario: «Lo importante es la base»

La doctora Isabel Viñas señala la dieta que se relaciona con la longevidad: «La mejor forma de lograrlo es»

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Envejecer es un proceso que pocas personas desean, en el que se mezclan factores biológicos, hormonales y ambientales que, poco a poco, aceleran la pérdida de masa muscular, la fragilidad y el deterioro general del organismo. Pero ¿qué se puede hacer para, como mínimo, frenarlo?

... Sobre este tema han hablado recientemente en su pódcast la doctora Isabel Viña junto a su padre, el doctor José Viña, experto en longevidad. Durante la charla abordaron distintas claves de la longevidad y, especialmente, cuál es la mejor dieta para combatir los factores que aceleran el envejecimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app