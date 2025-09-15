Col china o pak choi: así es el superalimento asiático rico en vitaminas y minerales

La Col China o pak choi está ganando popularidad en todo el mundo

En un mundo cada vez más consciente de la alimentación saludable, la col china —también conocida como repollo chino, pak choi o bok choy— se está consolidando como un ingrediente esencial en las cocinas que apuestan por lo natural, lo nutritivo y lo sabroso.

Originaria del este de Asia, esta hortaliza de hojas verdes y tallo blanco ha sido cultivada y consumida durante siglos en países como China, Corea y Japón. Sin embargo, en los últimos años ha cruzado fronteras, ganando popularidad en América Latina, Europa y otras partes del mundo, gracias a sus múltiples beneficios nutricionales.

¿Qué la hace especial?

La col china es una fuente rica en vitaminas y minerales. Destaca especialmente por su contenido en:

- Vitamina A y C, que fortalecen el sistema inmunológico.

- Vitamina K, clave para la coagulación sanguínea y la salud ósea.

- Ácido fólico, esencial durante el embarazo.

- Calcio, hierro y potasio, que contribuyen a la salud cardiovascular y muscular.

Además, es baja en calorías y contiene antioxidantes naturales como los glucosinolatos, compuestos asociados con la prevención de ciertos tipos de cáncer.

Versatilidad en la cocina

Una de las grandes ventajas de la col china es su versatilidad culinaria. Puede consumirse cruda en ensaladas, cocida al vapor, salteada, hervida en sopas o fermentada como parte del tradicional kimchi coreano.

Su sabor es suave, ligeramente dulce, y su textura crujiente la hace ideal para combinar con ingredientes fuertes como jengibre, ajo, salsa de soya o aceite de sésamo.

Ideal para dietas saludables

Nutricionistas y expertos en alimentación recomiendan la col china como parte de dietas equilibradas, vegetarianas y veganas. También es una excelente opción para quienes buscan mejorar su digestión, gracias a su alto contenido en fibra.

Su bajo índice glucémico la convierte en un alimento adecuado para personas con diabetes, y su aporte de fitoquímicos puede ayudar a reducir la inflamación y proteger contra enfermedades crónicas.

¿Cómo elegirla y conservarla?

Al comprar col china, es importante elegir ejemplares con hojas firmes, verdes y sin manchas. Puede conservarse en el refrigerador durante unos 5 a 7 días si se guarda en una bolsa plástica perforada o envuelta en papel húmedo.

Una hortaliza con futuro

Todo indica que la col china ha llegado para quedarse. Su perfil nutricional, su sabor amigable y su versatilidad en la cocina la convierten en un aliado ideal para quienes buscan comer mejor sin sacrificar el gusto.

