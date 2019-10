Esta es la bacteria que puedes transmitir si no te lavas las manos

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Te lavas las manos antes de cocinar? ¿Y después de ir al lavabo? Una nueva investigación de la Universidad de East Anglia, al este del Reino Unido, ha demostrado que los británicos que no se lavan las manos pueden ser la causa principal de la propagación de la bacteria E. coli. Esta bacteria que afecta al sistema digestivo produce diarrea, vómitos o sangre en las heces, entre otras cosas, y, salvo en casos extremos, nunca es peligrosa, por lo que su infección no pasa de ser una molestia leve especialmente en las temporadas de más calor, que se incrementa el consumo de productos que se comen crudos como la fruta y las verduras.

Y aunque existen medidas preventivas para evitar que esta bacteria entre a formar parte de nuestro organismo, David Livermore, quien dirigió la investigación, asegura que todos tenemos E. coli inofensiva. «La E. coli inofensiva vive en nuestro intestino. Además, hay algunas cepas que pueden causar enfermedades diarreicas, que van de leves a graves. Estos no están asociados con la mala higiene en la cocina y la preparación de alimentos. Lo que hemos demostrado es que las cepas de E. coli resistentes a los antibióticos que causan infecciones en el torrente sanguíneo, las que son difíciles de tratar, son las que a menudo se encuentran en el estómago», sentencia el profesor.

¿Hay que lavarse las manos con jabón?

Pero, ¿cómo protegerse mejor de la E. coli? La tecnóloga de alimentos y dietista-nutricionista Beatriz Robles conoce cuáles son las medidas preventivas para evitar que esta bacteria se apropie de nuestro organismo, y lavarse las manos adecuadamente es la principal. «Somos portadores del microorganismo, así que hay posibilidad de transmisión fecal-oral. El lavado correcto de manos es imprescindible siempre, especialmente antes de salir del baño y antes de preparar comida (la bacteria pasaría al alimento y podría producir toxoinfección a otras personas)», cuenta la dietista.

En el lavado adecuado de las manos entra en juego el jabón: «Para evitar contaminarnos, nos lavamos las manos con agua caliente y jabón con efecto bactericida, y dejemos actuar el jabón un mínimo de 20 segundos. Después enjuagamos y es mejor secar las manos con papel de un solo uso que con un trapo o toalla de algodón ya que en este material se acumulan las bacterias», detalla Luis Riera, director técnico de SAIA.

La importancia de lavarse las manos

También lo confirma la profesora Sally Bloomfield de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres: «Cuando te lavas las manos con jabón lo que hace el jabón es separar los microbios de tus manos, pero los microbios permanecen vivos. La parte importante de lavarse las manos es enjuagarlas».

Los alimentos, también portadores de E. coli

Pero no solo en la higiene se encuentra la causa de contraer esta bacteria. Beatriz Robles aconseja tener cuidado con la alimentación y su limpieza. «La carne es un vehículo de contaminación de E. coli. Hay que asegurarse de cocinar completamente la carne de manera que alcance al menos los 70ºC en el interior del producto. Los líquidos también hay que tenerlos en cuenta: «Hay que evitar consumir leche cruda y lácteos elaborados con leche cruda ya que este alimento también puede estar contaminado, no solo con E.coli, sino con otros microorganismos patógenos peligrosos como la Listeria. Beber agua que no esté controlada sanitariamente, de manantiales o fuentes, por ejemplo, aumenta las posibilidades de tener E. coli, y también es fundamental higienizar las frutas y las verduras que se vayan a consumir crudas», cuenta la nutricionista.