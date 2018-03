El fantasma

Luis Herrero

Seguir Madrid 03/03/2018 01:43h Actualizado: 03/03/2018 01:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pocas cosas serían tan reconfortantes como poder decir que el pesado de Puigdemont se ha quitado de en medio para siempre. Pero no cuela. Pincho de tortilla y caña a que el fin de semana que viene volveremos a estar pendientes de él, exactamente en los mismos términos en que lo hemos estado hasta ahora.

Para entonces, Torrent habrá evacuado las consultas pertinentes con los líderes parlamentarios, habrá formalizado la candidatura de Jordi Sánchez a la presidencia de la Generalitat, habrá convocado el pleno de investidura, previsiblemente para el jueves, y luego se habrá ido a Waterloo a decirle a la autoridad legítima: tus deseos, oh, ser magnífico y superior, se han cumplido al pie de la letra.

Si mis cálculos no fallan, el martes por la tarde, Jordi Sánchez -ese candidato de pantomima que tiene tantas posibilidades de ser Presidente de la Generalitat como yo de ganar un oscar de Hollywood- le pedirá permiso al Tribunal Supremo para ir al Parlament a recibir las vestes presidenciales y el juez Llarena le dirá, en algún momento del miércoles, que verdes las han segado. Osea, que o se lo deniega o se lo da con la advertencia previa de que no podrá ejercer desde la cárcel las labores propias del cargo para el que ha sido propuesto.

De una manera o de otra, el jueves se hará patente lo que todos sabemos: que la investidura del recluso Sánchez no es viable. No sé si habrá pleno testimonial a pesar de todo. Supongo que sí. Ustedes, señores mamporreros de la España antidemocrática -dirán unos- impiden que se cumpla la voluntad política de los catalanes expresada en las urnas. Son ustedes dignos descendientes de la Santa Inquisición -dirán engoladamente los otros. La monarquía constitucional española -remacharán los terceros- solo es un forillo de pega que esconde represión y dictadura. Y luego, todos ellos se levantarán de sus escaños con visaje de gran cabreo, darán el portazo de rigor y volverán a ponerse de morros, con la secreta esperanza de que su pequeño auto sacramental haya merecido la atención del público tanto dentro como fuera de España.

La pirotecnia del espectáculo hará todo el ruido que pueda. Los coreógrafos del independentismo colocarán al Estado en la posición más incómoda posible. Y cuando todo acabe, pocas horas después, volveremos a estar como estábamos: sin Gobierno y sin candidato, a la espera de que ese ser legítimo y superior que habita en Bruselas tenga a bien poner en danza el nombre de Turull, que es el que todo el mundo espera.

¿Ven ustedes cómo todavía no nos hemos quitado de encima a Puigdemont, por mucho que algunos titulares de prensa cargados de comprensible voluntarismo hayan interpretado su discurso tuitero del jueves como un acto de rendición? El ritmo de los acontecimientos sigue dependiendo de su albedrío. Aún tenemos crabrón de vuelo cargante para un buen rato.

Habrá quien diga, por aquello de ver el vaso medio lleno, que lo importante es que al menos parece haber asumido que no volverá a ser Presidente de la Generalitat. Pero yo no veo en eso ninguna novedad. Estoy seguro de que lo tenía asumido desde que eligió vivir en Waterloo y no en Estremera.

Durante todo este tiempo lo único que le ha importado ha sido llenar de contenido su nuevo papel de legítimo presidente fantasma de la República fantasma de la Cataluña fantasma. Y el botín, por fantasmagórico que sea, no está nada mal: por la vía de los hechos ha conseguido para sí la capacidad de frenar, acelerar, bloquear, desbloquear, proponer, vetar, bendecir y maldecir tanto los impulsos y los parones del procés como la idoneidad o la incompetencia de sus adalides.

Estoy de acuerdo en que esa situación no durará mucho tiempo y que el futuro de este señor no será tan maravilloso como él piensa. Antes o después acabará entre rejas. Pero hasta que eso ocurra, pincho de tortilla y caña a que aún le queda matraca para ponernos la cabeza cono un bombo. Los pelmas no se rinden jamás.