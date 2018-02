Pincho de tortilla y caña Camino a la equis Baltasar Garzón ha dado muestras esta semana de que su propósito de convertir al presidente del Gobierno en la equis de la corrupción del PP va en serio

LUIS HERRERO

@abcespana 17/02/2018 01:50h Actualizado: 17/02/2018 01:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Rajoy le ha salido un grano en el culo. Moviéndose con sinuoso sigilo entre los ropones de los abogados y las puñetas de los fiscales, Baltasar Garzón ha dado muestras esta semana de que su propósito de convertir al presidente del Gobierno en la equis de la corrupción del PP va en serio. Las equis de Garzón pesan más que las cruces de los suplicios. Que se lo pregunten a Felipe González. Que Francisco Granados iba a disparar por elevación contra Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre en su declaración voluntaria del lunes pasado ante el juez del caso Púnica era un secreto a voces.

A mi me lo contaron dos días antes en Castellón, que por cierto no se merece la ridícula afrenta del ave de tres hilos que avanza desde Valencia a ritmo de mercancías. Le ecuación era de primer grado: si Granados ha fichado al mismo abogado que El Bigotes es para seguir su misma estrategia. Si en el procedimiento que investiga la rama valenciana del caso Gürtel la apuesta consiste en señalar a Camps, en el que investiga la rama madrileña de Púnica el patrón debe ser idéntico.

A veces la lógica es perversa. Las órdenes venían de arriba. ¿Y qué hay más arriba que arriba? La equis garzonita, por supuesto. Francisco Correa avisó algunos días antes de pedir en su turno de última palabra el indulto para Garzón: «Voy a confesar –dijo– que El Bigotes y yo recibíamos instrucciones de Ricardo Costa». Primera patada hacia arriba. Luego, Costa lo confirmó y añadió de su coleto: «las decisiones las tomaba Camps». Segunda patada hacia arriba. De Camps a la cúpula nacional del PP solo queda una patada.

Ha contado la prensa valenciana con todo lujo de detalles, para desdoro de los periodistas madrileños que vivimos en Babia, que la eminencia gris de la nueva estrategia procesal es Manuel Ollé, amigo íntimo de Garzón pero con despacho propio. Cuando el diario Levante le preguntó si colaboraba con el ex juez, respondió: «como con otros muchos abogados». También cuenta la prensa valenciana que durante la deposición judicial de Ricardo Costa, su mujer estuvo sentada al lado de Juan Barallat, un fiscal que abandonó la carrera para incorporarse al despacho de Matías Cortés y que en la actualidad trabaja como penalista en el bufete de Garzón.

La propia jefa de prensa del bufete fue la encargada de distribuir entre los periodistas el resumen de la declaración. Luego, Garzón en persona se encargó de hacer las valoraciones pertinentes. Transcribo: «Lo que Costa le ha dicho al juez es un hecho muy importante. No comparto que esta confesión llegue tarde. Más vale tarde que nunca. El juicio es el momento cumbre. Hacerlo exige valor. Se arriesga a que le impongan la pena que exigen. Lo que está haciendo es confirmar lo que algunos decíamos. Lo que yo mismo investigué. Frente a esa valentía, la cobardía del presidente del Gobierno es paradigmática. Que diga que esto es una cuestión de seis o siete o que no sabe si Camps es militante o no del PP da idea de quién está en el Gobierno en España».

Con esta declaración queda claro el cui prodest de su autor. ¿Pero dónde está el beneficio de quienes le han comprado la mercancía? «En la expectativa –me cuenta mi espía paraguayo– de obtener un trato punitivo beneficioso a cambio de colaborar con la justicia». La respuesta me dejó inicialmente aturdido. ¿Acaso es Garzón el hombre ideal para conseguir de los jueces un trato que perjudique los intereses de Rajoy? ¿No habíamos quedado en que era la larga mano del Gobierno la que movía los hilos de la justicia?

«El trato no es con el juez, sino con el fiscal –me replica mi espía paraguayo con tono condescendiente para no herir mi sensibilidad–, y no olvides que es el mismo fiscal que avaló las escuchas que a Garzón le costaron la carrera». Ahora lo veo claro. Diez años después, uno y otra vuelven a cabalgar juntos para recorrer el camino hacia la equis que interrumpió abruptamente la expulsión del primero de la carrera judicial. Pincho de tortilla y caña a que ustedes ya lo habían adivinado.