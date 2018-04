Errejón sitúa a Tania Sánchez en el puesto que le ofreció a Carolina Bescansa La diputada de Podemos, afín al errejonismo, será la número dos del candidato

Íñigo Errejón ya tiene número dos para su candidatura a la Comunidad de Madrid. La elegida es la diputada de Podemos Tania Sánchez. El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de la formación anunció ayer esta novedad, que llega después de que su plan inicial de llevar en ese puesto a Carolina Bescansa se tornara imposible con los últimos acontecimientos.

Errejón le ofreció el número dos de la candidatura a la cofundadora de Podemos, pero tras difundir ésta a través de su canal de Telegram un borrador de un acuerdo para arrebatarle la secretaría general a Pablo Iglesias, tanto Bescansa como el propio cabeza de lista se vieron obligados a renunciar a esta idea.

El ex número dos de Iglesias justificó esta decisión por la «experiencia» de Sánchez en la región, ya que fue durante cuatro años concejala del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. «Es para mí un honor anunciarles que Tania Sánchez me va a acompañar como número dos en esta candidatura. Es una persona de enorme experiencia en la política madrileña, con la que ya llevo trabajando las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado por nuestra circunscripción, por Madrid, y con la que vengo trabajando desde hace un año, no solo para representar una alternativa al PP, sino para presentar un modelo de región más socialmente justa, ecológicamente sostenible y más democráticamente limpia», afirmó.

La diputada también aseguró recibir «con honor» la oferta de Errejón, que no dudó en aceptar. «Es un honor para mí que Íñigo haya querido que le acompañara en esta candidatura que se someterá a votación de los inscritos. Entiendo, por lo que he hablado con Íñigo, que es un reconocimiento a mi experiencia en el trabajo político en Madrid y que es fruto natural de lo que él viene contando desde hace tiempo, ese trabajo a fuego lento».

Preguntado sobre si le había comunicado esta decisión a Pablo Iglesias, Errejón explicó que fue «el primero» en conocerla y que «le pareció bien». Quien no ha hablado, al menos de momento, con el líder de Podemos es Tania Sánchez, que aseguró haber estado «encerrada» todo el día de ayer trabajando en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.

Espinar irá de número tres

Con esta decisión, se confirman los tres primeros puestos de la lista, que es cremallera y se someterá en mayo a primarias entre los inscritos del partido. A los números uno y dos -Errejón y Tania Sánchez- les seguirá el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, que con el acuerdo alcanzado con Errejón gracias a la intervención de Iglesias se garantiza repetir como senador por designación autonómica -en la actualidad ocupa el puesto de portavoz de Unidos Podemos en la Cámara Alta-.Tania Sánchez ocupó la Concejalía de Cultura, Fiestas y Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid entre 2007 y 2011 siendo miembro de Izquierda Unida. También fue durante una legislatura diputada autonómica en la Asamblea de Madrid. En 2015, tras un desencuentro con la federación madrileña de IU, decidió abandonar la formación y fundó su propia palataforma, Convocatoria por Madrid, que posteriormente se integró dentro de Podemos.

La afinidad política entre Errejón y Tania Sánchez viene de finales de 2016. En plena guerra entre la corrientes pablista y errejonista, el partido celebró unas primarias para elegir a la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid. Iglesias apoyó la lista que resultó ganadora, la encabezada por Ramón Espinar, mientras que Errejón apoyó la lista liderada por la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que salió derrotada. Tania Sánchez se posicionó del lado de la candidatura errejonista.