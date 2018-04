El «error» que lo precipitó todo y dio alas al líder La diputada forzó el acuerdo Iglesias, Errejón y Espinar

ALEXIS ROMERO

Fue la cuadratura del círculo. Algo demasiado casual para ser un error y demasiado sesudo y perfecto como para constituir una suerte de plan o estrategia. Bescansa, más allá de su intención, precipitó que un Pablo Iglesias en apuros con la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid saliera airoso y reforzado de un proceso que tenía más cerca su desgaste que una posible victoria. El documento que la diputada aseguró haber difundido masivamente «por un error de su equipo» buscaba destronar a Iglesias, pero ayer se demostró que había conseguido todo lo contrario, reforzar su autoridad y librarse de los principales problemas que le rondaban la cabeza en las últimas semanas.

El intento de desbancar a Iglesias de la secretaría general de Podemos y de la candidatura a las elecciones generales de 2020 fue calificado el miércoles por Íñigo Errejón como «delirante». Un delirio que precipitó su ya acelerada candidatura y que le obligó a renunciar a sus expectativas de controlar por completo la lista con la que se presentará a las primarias de Podemos para disputar las elecciones a la Asamblea de Madrid en 2019. El ex número dos de Iglesias quería «cocinar a fuego lento» su proyecto, pero Bescansa tenía otra receta más detallada y que pasaba necesariamente porque el diputado le diera su apoyo (político y logístico, con sus recursos) para ser la líder de Podemos.

El veto a Espinar

También pidió Bescansa en su documento vetar a Espinar en la lista de Errejón. Y también fue eso lo que paradójicamente le dio un puesto al secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Ayer, ni Errejón ni Espinar dieron las explicaciones que le correspondía dar a un líder que llegó, venció y se marchó, dejando una foto para la posteridad en la que se situaba amistosamente entre las figuras de Errejón y Espinar, juntos en las circunstancias, pero también en la lista que se someterá a primarias.

No se sabe de momento nada del futuro de Bescansa. En el aire quedaron varias posibilidades: la primera es que la diputada sea sancionada y, aplicando el régimen sancionador del partido, sea suspendida de militancia durante algún tiempo, o directamente expulsada. Aunque los estatutos no recogen ningún artículo ad hoc para intentos de derrocar liderazgos. La segunda, que el partido no la sancione, y que siga apartada de cualquier posibilidad de volver a la primera línea. Decidirá Iglesias.