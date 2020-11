Guía de Vinos de ABC Dieciocho vinos recomendables que nacen en las tierras de Castilla-La Mancha El crítico de ABC prueba y valora algunos de los mejores tintos de la D.O. La Mancha; D. O. Manchuela, D. O. Valdepeñas y otros vinos de la región

Juan Fernández-Cuesta Actualizado: 30/11/2020 00:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El crítico de ABC Juan Fernández-Cuesta se pone al frente cada año de una imprescindible guía de vinos. En esta ocasión explora los mejores tintos de la D.O. La Mancha; D. O. Manchuela, D. O. Valdepeñas, Vinos de Pago y otros vinos nacidos en Castilla-La Mancha.

D.O. La Mancha

Cánfora

Un tinto atractivo que conserva esa belleza de la juventud, esa fruta en su punto justo de madurez y esas notas de dulzura que le hacen tanto bien. Inmenso, con una tempranillo de alta gama y un trabajo en bodega perfecto.

Puntos: 94 Precio: 25 € Año: 2016 Variedad: Tempranillo Bodega: Campos Reales. El Provencio. Cuenca

www.bodegascamposreales.com

Finca los Azares Tinto

Una vez catados tres vinos consecutivos de esta bodega, creo que han cambiado y para bien todo el proceso de elaboración. Aquí otra muestra. Lleno de sabor, con una sensación de acidez muy adecuada y buenas condiciones frutales.

Puntos: 91 Precio: 7 € Año: 2017 Variedad: Tempranillo, cabernet sauvignon y merlot. Bodega: Ayuso. Villarrobledo. Albacete

www.bodegasayuso.es

Estola Gran Reserva

Muy cuidado, y se nota. Quizá un punto superior en la crianza le haría un gran bien. De hecho ya casi no parece un gran reserva y sí, y lo es, una elaboración excelente, plena de sabor.

Puntos: 92 Precio: 9 € Año: 2014 Variedad: Tempranillo (65%) y cabernet sauvignon. Bodega: Ayuso. Villarrobledo. Albacete

www.bodegasayuso.es

Estola Selección

Siempre hay que tener en cuenta las virtudes y debilidades de cada tinto, la procedencia, las uvas, el terruño... Y aquí se comprueba un equilibrio grande, una fruta de suficiente calidad y mucho sabor. Realmente agradable.

Puntos: 91 puntos. Precio: 8 € Año: 2018 Variedad: Tempranillo. Bodega: Ayuso. Villarrobledo. Albacete

www.bodegasayuso.es

D.O. Manchuela

Finca El Carril Paolo Andrea

Muchísima categoría, aunque alguna consecuencia negativa porque al vino hay que dejarle respirar muchísimo y en una cata eso es muy complicado. Lo hemos hecho, y encontramos una gran calidad frutal en un gran tinto que volveremos a probar en meses.

Puntos: 93 Precio: 20 € Año: 2012 Variedad: Bobal Bodega: Iniesta. Fuentealbilla. Albacete . www.bodegainiesta.es

Finca El Carril Valeria

Nada mal hecho. Todo está en su sitio, bien equilibrado, un toque de frescura muy necesario para una chardonnay que se muestra suficientemente atractiva. Un blanco muy agradable en boca y con un punto de sabor.

Puntos:91 Precio: 9 € Año:2019 Variedad:Chardonnay Bodega:Iniesta. Fuentealbilla. Albacete. www.bodegainiesta.es

Finca El Carril Hechicero

La bodega ha alcanzado con este vino creo que todos sus objetivos. Mucha calidad tanto frutal como en su elaboración, un punto de carácter y de personalidad y, al fin, grandes elogios. Cierta sensación de poder y muchísimo equilibrio.

Puntos: 92 Precio: 9 € Año: 2015 Variedad:Bobal Bodega:Iniesta. Fuentealbilla. Albacete. www.bodegainiesta.es

Altolandon Tinto

Me dominan las notas balsámicas, la sensación de frutillos negros, un toque especiado, cierto placer. Me emociona ver como la vida se llena a través de este vino. Me emociona ver cómo se puede alcanzar el sosiego y la felicidad.

Puntos: 94 Precio: 15 Año: 2015 Variedad: Garnacha y syrah Bodega: Altolandon. Landete. Cuenca. www.altolandon.com

D. O. Valdepeñas y Vinos de Pago

Viña Albali Reserva

Aromas de vainilla, chocolate, especias y frutas en compota. Agradable y suave. Muestra ciertas virtudes y es más que suficiente a su precio para buena parte del público.

Puntos: 90 Precio: 4 €Año: 2015 Variedad:Tempranillo Bodega: Felix Solís. Valdepeñas. Ciudad Real. www.felixsolisavantis.com

Viña Albali Selección Privada Gran Reserva

Hasta muestra carácter, lo que es una maravilla porque antes lo único que le faltaba era un poquito más de esa virtud. Brillante a su precio, superior a los euros que cuesta. Una chulada.

Puntos: 91 Precio: 6 €Año: 2012 Variedad:Tempranillo Bodega: Felix Solís. Valdepeñas. Ciudad Real. www.felixsolisavantis.com

Dehesa del Carrizal Cabernet Sauvignon

Estoy feliz por ver cómo casas que merecen la pena y no alcanzaban a dar ese paso imprescindible, ya lo hacen. Buen ejercicio, hasta placer con una cabernet sauvignon magnífica que se encuentra hoy en un nivel óptimo de salud.

Puntos: 93 Precio: 17 €Año: 2017 Variedad:Cabernet sauvignon Bodega: Dehesa del Carrizal. Retuerta del Bullaque. Ciudad Real. www.dehesadelcarrizal.com

Martúe Especial

Ya quisiera yo que todo lo que muestra en sus aromas, como al principio de boca, existiese después. Y eso que ya es un ser especial. Notas de poesía, versos envueltos en belleza y dignísima sensación frutal, pero el poema no tiene el mejor final.

Puntos: 92 Precio: 13 €Año: 2016 Variedad:Merlot, cabernet sauvignon, syrah y malbec Bodega: La Guardia. Toledo. www.martue.com

Vinos de Castilla-La Mancha sin D. O.

Bancal del Río

Tras la tempestad llega la calma, y luego te encuentras con un tesoro inesperado. Ha acabado por hacerse, ya por completo, y es una muestra grande, con personalidad, carácter y mucha esencia frutal. Superior.

Puntos: 93 Precio: 16 €Año: 2016 Variedad:Petit verdot Bodega: Pago del Vicario. Las Casas. Ciudad Real. www.pagodelvicario.com

Pago del Vicario 50-50

Me bebería la botella. Me sucede desde la primera añada que tuvieron en el mercado, y mantiene ese punto de sabor goloso y ese equilibrio que te hacen quererle.

Puntos: 92 Precio: 9 €Año: 2016 Variedad:Tempranillo y cabernet sauvignon Bodega:Pago del Vicario. Las Casas. Ciudad Real. www.pagodelvicario.com

Gran Luna

En nariz todo es más tranquilo de lo que viene luego. Parece incluso sencillo, pero en boca se muestra rotundo, intenso, grande, lleno de personalidad, de sabor, incluso carácter. No será para todos, pero todos debieran probar.

Puntos: 93 Precio: 23 €Año: 2016 Variedad:Cabernet sauvignon, petit verdot y otras Bodega: Dehesa de Luna. La Roda. Albacete. www.dehesadeluna.com

El Señorito de Ercavio

Grande en su fuerza frutal, en su espíritu y en su belleza. Una belleza intensa que te arrastra con él, que te llena de vida y que te provoca placer. Un señor vino este señorito.

Puntos: 93 Precio: 17 €Año: 2015 Variedad:Tempranillo Bodega: Mas Que Vinos. Cabañas de Yepes. Toledo. www.bodegasmasquevinos.com

Legado Finca El Refugio

Tiene la esencia, pero no el carácter, y sí tiene suficiente categoría. Creo que le falta un poquito más de concentración frutal para alcanzar el éxito mayor. Aunque ya así, siempre me ha gustado.

Puntos: 91 Precio: 15 €Año: 2015 Variedad: Petit verdot Bodega: Finca El Refugio. Socuéllamos. Ciudad Real. www.fincaelrefugio.es

Legado Syrah

Será la sencillez, pero también es un syrah muy competente, incluso extraordinario en La Mancha. Si esta maravillosa gente pudiera tener los medios de otras bodegas sería capaz de llegar a la genialidad.

Puntos: 92 Precio: 8 €Año: 2015 Variedad: Syrah Bodega:Finca El Refugio. Socuéllamos. Ciudad Real. www.fincaelrefugio.es