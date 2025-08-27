Suscribete a
Los encierros de Cuéllar, la tradición taurina más antigua de España

El municipio segoviano presume de sus Fiestas de Interés Turístico Internacional

Un pequeño pueblo de Segovia que es una capital del mudéjar

Momento de la suelta, primera parte del encierro
Momento de la suelta, primera parte del encierro AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR
Ana I. Martínez

Madrid

Cita fundamental para corredores y también para simples curiosos o espectadores. Así son las 'Fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Los encierros' de Cuéllar que se celebran del 30 de agosto al 4 de septiembre. Pero no sólo eso. Este municipio segoviano puede ... presumir de tener los encierros más antiguos de España: en el Archivo Histórico de Cuéllar se conservan documentos desde 1405 que hacen referencia a festejos con toros.

