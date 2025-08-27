Los encierros de Cuéllar, la tradición taurina más antigua de España

Cita fundamental para corredores y también para simples curiosos o espectadores. Así son las 'Fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Los encierros' de Cuéllar que se celebran del 30 de agosto al 4 de septiembre. Pero no sólo eso. Este municipio segoviano puede ... presumir de tener los encierros más antiguos de España: en el Archivo Histórico de Cuéllar se conservan documentos desde 1405 que hacen referencia a festejos con toros.

Y no tienen nada que ver con los de Pamplona. En ocasiones hay quien trata de establecer similitudes entre ambos y esto se debe a una hipótesis: parece ser que hasta 1921, éstos se celebraban a principios de julio, como los Sanfermines. No hay documentación exacta que así lo atestigüe, pero sí una serie de datos históricos que apuntan a esta teoría.

Los actuales encierros, que cuentan con la distinción de Fiestas de Interés Turístico Internacional desde 2018, comienzan el domingo 31 por la mañana, sucediéndose uno cada día hasta el quinto y último el jueves 4 de septiembre. Sin embargo, la fiesta comienza el viernes 29 con un concurso de cortes, la inauguración del alumbrado ferial y, por supuesto, actuaciones musicales. Además, el sábado por la tarde se da el pistoletazo de salida oficial de la fiesta con el repique de campana del ayuntamiento, convocando a concejo a todos los vecinos. Después, se celebra la procesión en honor a la Virgen del Rosario, desde la capilla de Santo Tomé a la iglesia de San Miguel; nombramiento de la corregidora de las fiestas y sus damas de honor; el pregón; la interpretación del 'A por ellos', a cargo de la Banda Municipal de Cuéllar; el desfile de peñas y bandas además de charangas, orquestas y música para todos.

Tres fases

Los encierros de Cuéllar constan de tres partes: la suelta, encierro por el campo y recorrido urbano. Al amanecer, todo el mundo se dirige hacia los corrales del río Cega donde se encuentra el ganado. Toca coger buen sitio para no perderse la suelta y tanto gente a pie como a caballo se posiciona nerviosa a la espera de que las puertas se abran y ver cómo los toros salen en estampida. Es uno de los momentos más especiales de la fiesta.

Así es como se inicia el recorrido campestre, en el que un total de 220 caballistas, autorizados por el consistorio, han de controlar a la manada para conducirla hasta el pueblo. Toro y caballo, en perfecta armonía, discurren por un paseo de unos 5 km a lo largo de pinares, riberas y campos cultivados. Los toros, en su instinto de libertad, intentarán huir pero los expertos caballistas han de conseguir que la manada se mantenga unida hasta el fin del encierro.

En este recorrido cobra especial significado el tramo del molino del Botiller, donde se pasa del pinar a campo abierto. Se conduce a los toros por la dehesa cosechada en busca del 'descansadero' en el rastrojo de la zona de las Hontanillas. Aquí, tanto la manada como los caballistas descansan para reponer fuerzas antes de iniciar el último tramo.

Corredores y toros en el recorrido urbano AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR

Final apoteósico

Al filo de las 9:30 horas, los jinetes guían a los novillos hacia 'el embudo', punto en el que se unen el recorrido por el campo con el urbano. Es el momento de los corredores que esperan impacientes la llegada del ganado para poder realizar sus carreras. Hasta entonces, para amenizar la espera se divierten con el baile de rueda que se desarrolla al son de dulzaina y tamboril. En apenas unos segundos, vecinos y forasteros corren, tratan de engañar al toro, se esconden, se hacen a un lado, gritan y tratan de salir airosos de las reses a lo largo del 1,5 km de recorrido urbano.

El final del encierro tiene lugar en la Plaza de Toros, donde se celebra la 'probadilla', una especie de capea en la que cortadores y corredores exhiben sus destrezas a un público expectante que anima al ritmo de la música que marcan las bandas de las peñas oficiales. Por las tardes, se celebran las tradicionales corridas de toros, corridas de rejones y novilladas.

Tras los encierros es el turno de los cortadores AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR

Aunque los encierros definen en sí mismos a las fiestas de Cuéllar, la realidad es que el ambiente festivo se respira en cualquier rincón. La gente se echa a la calle desde primera hora de la mañana y, a medida que pasan los minutos, los pasacalles, el baile de rueda, las charangas, los juegos infantiles, los concursos y la música no cesan, pues forman parte de una programación amplia y variada en la que todos tienen cabida.