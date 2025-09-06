Aranjuez revive el Motín de 1808 este fin de semana con su recreación histórica

Es Fiesta de Interés Turístico Nacional (1990) y también Internacional (2014). Hablamos de las fiestas del Motín de Aranjuez, que se celebran este fin de semana (4 al 7 de septiembre) y recrean los hechos históricos de 1808 que desencadenaron la Guerra de Independencia española.

Aranjuez es uno de los enclaves más destacados de la Comunidad de Madrid. Fue declarado Paisaje Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Famosísimo es también el Tren de la Fresa, su palacio real o sus jardines. Gracias a los Reyes Católicos, cuenta con la denominación de Real Sitio pero fue con los Borbones cuando el municipio adquirió el rango del que hoy puede seguir presumiendo. De hecho, bajo el reinado de Fernando VI se trazó el actual plano de la villa y convirtió a Aranjuez en un núcleo cortesano clave.

A principios del siglo XIX, Carlos IV y Napoleón firmaron en Aranjuez la alianza contra Inglaterra, pacto que aprovechó el emperador francés para invadir con sus tropas España. Con Fernando VII, hijo de Carlos IV, se sucedió el episodio histórico que da lugar a las fiestas de este fin de semana: al alzarse contra el gobierno de su padre, en marzo de 1808 se organizó el Motín de Aranjuez.

Por entonces, Manuel Godoy era el primer ministro de Carlos IV y su hombre de confianza. Fue el protagonista de la revuelta popular con el asalto a su palacio por lo que acabó encarcelado y el Rey abdicó en su hijo Fernando VII.

Hoy, las fiestas del Motín de Aranjuez son una celebración que nace del sentimiento popular de aquel episodio histórico y vital para el desarrollo político y social del pueblo español, que participó en aquella revuelta. Una página histórica que vuelve a abrirse cada año, tras el verano, en una fiesta singular pues son los propios vecinos de Real Sitio y Villa quienes hacen que esta celebración esté a la altura y goce del prestigio que ostenta.

Programación

Son los propios habitantes de Aranjuez quienes encarnan a los personajes históricos del aquel 1808, interpretando el suceso a través de los 'Episodios Nacionales' de Benito Pérez Galdós. La escenificación del Motín de Aranjuez tendrá lugar en la plaza de Parejas el sábado 6 de septiembre a las 22:00 horas. Justo antes, el ayuntamiento habrá nombrado Amotinado Mayor 2025 a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112), en reconocimiento a su labor esencial en la protección ciudadana.

Las fiestas del Motín de Aranjuez 2025 incluyen también la 44ª edición del Descenso Pirata, en la que una serie de embarcaciones competirán por ser la más original y creativa mientras navegan por el río Tajo. Tendrá lugar el domingo 7 de septiembre en La Piragüera (11:00 horas).

Embarcaciones en el Descenso Pirata EFE/ JOSÉ LUIS BENAVENTE

La Plaza de Toros Bicentenaria de Aranjuez acogerá el sábado 6 de septiembre a las 18:30 horas la tradicional Corrida Goyesca, con seis toros de don Juan Manuel Criado para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Además, el recinto ferial volverá a ser un espacio de encuentro y disfrute con atracciones para todas las edades.

La actuación de OBK (sábado a las 22:00 en la Plaza de la Constitución), torneos deportivos, verbenas, Mercado Goyesco, actividades infantiles y orquestas se sucederán durante todo el fin de semana hasta el domingo, cuando los fuegos artificiales pongan punto y final a las fiestas del Motín de Aranjuez 2025.