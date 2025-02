Así funciona el nuevo sistema para evitar las colas en Disneyland París (es de pago)

Disneyland París comenzó la reapertura escalonada de sus instalaciones el 17 de junio. Desde entonces, en distintas fechas, han ido reabriendo los hoteles del parque temático situado cerca de la capital francesa. En esa vuelta a la actividad se han aplicado exhaustivas medidas sanitarias ... y de seguridad tanto para los empleados como para el público, entre ellas la limitación del aforo o las reservas de entradas, para controlar el número de visitantes, y la presentación de un pase sanitario que confirme la pauta completa de vacunación o un test negativo realizado en las últimas 48 horas.

En este complejo proceso, Disneyland ha eliminado la opción de acceso rápido FastPass, el gratuito y también el premium, sustituyéndolo por una versión de pago bautizada como Disney Premier Access , que permite acelerar la visita por un precio de entre 8 y 15 euros por persona y atracción. La tarifa concreta depende del día y de la demanda en ese momento.

Este nuevo sistema de acceso rápido, que ha entrado en funcionamiento este mes de agosto, está disponible para Big Thunder Mountain (el tren del Oeste), El vuelo de Peter Pan, Ratatouille: The Adventure, Buzz Lightyear Laser Blast, Star Wars Hyperspace Mountain, Star Tours: The Adventures continue, The Twilight Zone Tower of Terror (la Torre del Terror) y Autopia.

La nueva opción gratuita para salvar de forma más rápida la cola en ciertas horas, dependiendo de lo solicitada que esté la atracción, se llama Standby Pass . Esta cola virtual funciona ahora en la montañana rusa Crush's Coaster (Walt Disney Studios).

Una captura del funcionamiento de la aplicación

En ambos casos -en la fórmula de pago o en la gratuita- la reserva y la compra de entradas tiene que hacerse a través de la app oficial del parque o físicamente en las zonas de City Hall de Disneyland Park y en Studio Services de Walt Disney Studios. El pase rápido comprado no puede transferirse a otra persona: es individual, para una atracción y para una hora concreta, y va vinculado a la entrada y al registro en la app, en la que también se puede reservar mesa en restaurantes (Food Hub).

Según un informe de money.co.uk, Disneyland Paris es el parque temático más popular de Europa , con 9.740.000 de visitantes al año. El mismo informe asegura que el precio de un día para una familia en el parque asciende a 292,08 euros. En Disneyland París, en realidad, hay una amplia variedad de entradas, desde las de un día con fecha fija (de 59 a 89 euros) a entradas sin fecha fija (de 99 a 119 euros), además de distintos paquetes familiares.

Entre las novedades de este año están la reciente apertura -el 21 de junio- del renovado Hotel New York - The Art of Marvel, el primer hotel del mundo dedicado por completo a sus superhéroes, y de la atracción Cars Road Trip , centrada en el mundo de las películas de 'Cars' realizadas por Pixar.