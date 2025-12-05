Puente de diciembre: dónde esquiar y qué estaciones están abiertas

El último fin de semana de noviembre, varias estaciones de esquí de abrieron sus puertas por primera vez. Sierra Nevada, Baqueira Beret, Formigal, La Molina y Astún dieron la bienvenida a la nueva temporada 2025-2026 el sábado 29. Pero el miércoles día ... 26, la estación de Masella fue la primera en abrir de España y de todos los Pirineos. El sector celebra este arranque pues hacía varios años que no tenían un inicio de temporada tan bueno.

Ahora, de cara al puente de diciembre, las estaciones vuelven a abrir sus instalaciones en mejores condiciones. La Federación de Turismo rural en Aragón (FARATUR) estima una ocupación del 70% para estos días, las estaciones de Andorra ofrecerán más de 150 kilómetros de pistas y la última nevada en Sierra Nevada permitirá más y mejor calidad de nieve. Los aficionados al esquí o al snow tendrán disponibles este puente de la Constitución 400 kilómetros habilitados, según la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem). Estos son los lugares en los que poder esquiar en el puente de diciembre:

1 Estación de Formigal GRUPO ARAMÓN Pirineo aragonés Formigal-Panticosa

En el Valle de Tena, Formigal-Panticosa contará con 77 kilómetros esquiables y varios remontes en funcionamiento, con nieve polvo en buena parte del dominio. Panticosa abre sus puertas el viernes, 5 de diciembre, mientras que Formigal, que fue la primera en comenzar la temporada, ofrecerá su amplia oferta durante todo el puente.

2 Vista de la estación de esquí de Sierra Nevada el pasado 29 de noviembre EFE/Cetursa-Sierra Nevada Granada Sierra Nevada

Quienes se acerquen a la estación de montaña de Granada, podrán disfrutar de los 18 kilómetros esquiables con la incorporación de nuevas pistas en Borreguiles y a la apertura de la pista de El Río gracias a la nevada del pasado miércoles, aumentando el desnivel esquiable a los 925 metros. «Se trata de la mayor oferta esquiable en un puente de la Constitución de los últimos cuatro años», aseguran desde Cetursa, la empresa que gestiona la instalación.

Además, un total de 10 remontes (dos telecabinas, 6 telesillas y dos alfombras de iniciación) estarán operativos para dar servicio a la oferta de pistas del puente.

3 Trabajos de preparación en la estación de Cerler GRUPO ARAMÓN Huesca Cerler

En el Valle de Benasque, la estación de Cerler abrirá el sábado 6 de diciembre, con 6 kilómetros esquiables en el sector Ampriu. La puesta en marcha incluirá el remonte de Batisielles, que dará acceso a tres pistas, además de la zona de debutantes, para que todos puedan disfrutar de una jornada de esquí.

Las bajas temperaturas previstas y la posibilidad de alguna nevada permiten afrontar el puente con buenas perspectivas, y los sistemas de producción de nieve seguirán activos para ampliar la superficie esquiable en cuanto las condiciones lo permitan.

4 Imagen de la estación de Grandvalira nevada GRANDVALIrA Andorra Grandvalira

El inicio general de las estaciones de esquí de Andorra es este viernes 5 de diciembre, con la puesta en marcha de todos los sectores de Grandvalira y la estación de Pal Arinsal. De este modo, entre los tres dominios de Grandvalira Resorts, habrá más de 150 kilómetros de pistas habilitados de cara al fin de semana «una de las ofertas esquiables más amplias de los últimos inviernos para el puente de la Inmaculada», subraya la compañía.

Grandvalira, que realizó una preapertura de los sectores de Pas de la Casa y Grau Roig este jueves 4 de diciembre, dará el pistoletazo de salida este viernes con la apertura de los sectores de Soldeu, El Tarter, Canillo y Encamp, y a partir del sábado se prevé disponer de la conexión esquiable entre todos los sectores. Así, habrá más de 100 km de pistas.

Pal Arinsal inaugura la temporada este viernes, tal como estaba previsto. Para el inicio, la estación de La Massana dispondrá de más de 30 kilómetros de pistas y el 90% de los remontes operativos, entre ellos el teleférico que conecta ambos sectores.

En cuanto a Ordino Arcalís, que abrió la temporada el jueves pasado, tiene previsto continuar ampliando los trazados habilitados del dominio. Actualmente, dispone del 50% en funcionamiento y de cara al fin de semana crecerá hasta el 65% de las pistas disponibles.

5 Estación de Valdelinares GRUPO ARAMÓN Provincia de Teruel Valdelinares

La estación turolense abrirá el sábado con 7 kilómetros esquiables de nieve polvo-dura, ofreciendo buenas condiciones para la práctica del esquí. Los accesos y servicios principales estarán operativos y el equipo sigue trabajando para ampliar la superficie disponible en cuanto lo permitan las condiciones meteorológicas.

Javalambre, por su parte, pondrá a disposición de los visitantes la zona de trineos y mantiene activos los sistemas de producción de nieve para aumentar la oferta.

6 Foto de archivo de la pista Los Asnos Turismo de Cantabria Cantabria Alto Campoo

La temporada 2025/26 para la montaña cántabra se inaugura este viernes 5 de diciembre con 7 kilómetros esquiables y con espesores de entre 15 y 30 centímetros de nieve en polvo.

La instalación, gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, abrirá con cinco pistas y cuatro remontes en funcionamiento más la cinta de debutantes.

Los usuarios podrán disfrutar de las pistas Calgosa I y Calgosa II, Piduecos I, Río Hijar y Los Asnos, a las que se podrá acceder a través de los telesquíes Calgosa I y II y Los Asnos; el telesilla de Pidruecos y la cinta de debutantes.

7 Primeros usuarios en la estación del Pirineo catalán Baqueira Beret Valle de Arán (Lérida) Baqueira Beret

Más de 100 km esquiables pretende la estación tener a punto para el puente diciembre. Val d'Aran y Valls d'Àneu han comenzado la semana intensificando los trabajos de preparación de pistas para abrir en las mejores condiciones.

Baqueira Beret, que inauguró la temporada el 29 de noviembre con 70 km de pistas en funcionamiento, tiene previsto abrir 105 kilómetros de trazados para el puente, lo que supondría tener operativas más de 80 pistas repartidas por las tres principales áreas del dominio esquiable. Gracias al frío, a las nevadas de los últimos días y al trabajo de los equipos técnicos, los espesores de nieve oscilan entre los 30 cm en cotas bajas y los 70 cm en cotas altas. En cuanto a las instalaciones, estarán en funcionamiento 34 de los 36 remontes de la estación.

Durante el puente, el área de Baqueira estará en total funcionamiento, por lo que ofrecerá la máxima extensión de trazados abiertos al público. En el área de Beret, se espera que la mayoría de las pistas estén abiertas, sumando esta semana las zonas de Blanhiblar, Dossau y Costarjàs. En el área de Bonaigua, la estación concentrará la apertura en la pista de Peülla inicialmente, mientras que los equipos trabajan activamente para habilitar el Tuc de la Llança.

8 Aspecto de la estación de esquí de la Masella el pasado 29 de noviembre EFE/Masella Otros enclaves

Astún, que abrió ya el pasado fin de semana, y Candanchú (Huesca); La Covatilla (Sierra de Béjar), con tres pistas de debutantes y el parque de nieve; Masella (Gerona), que con 36 km esquiables inaugurará el esquí nocturno el 7 de diciembre; La Molina (Gerona), con 14 km para disfrutar, abre ya todos los días; Boí Taüll (Lleida), con 10 pistas y 11 km; Espot Esquí (Lleida) con 6 pistas abiertas y 7 km para esquiar; Port Ainé (Lleida), con 5 km esquiables; Port del Comte (Lleida), que abrirá este fin de semana; así como Fuentes de Invierno o Pajares (Asturias).