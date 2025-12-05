Suscribete a
Puente de diciembre: dónde esquiar y qué estaciones están abiertas

Los aficionados a este deporte tendrán disponibles 400 kilómetros habilitados

El tobogán de montaña con mayor desnivel de Europa estará en Panticosa: alcanzará los 40 km/h

Puente de diciembre: dónde esquiar y qué estaciones están abiertas
Ana I. Martínez

El último fin de semana de noviembre, varias estaciones de esquí de abrieron sus puertas por primera vez. Sierra Nevada, Baqueira Beret, Formigal, La Molina y Astún dieron la bienvenida a la nueva temporada 2025-2026 el sábado 29. Pero el miércoles día ... 26, la estación de Masella fue la primera en abrir de España y de todos los Pirineos. El sector celebra este arranque pues hacía varios años que no tenían un inicio de temporada tan bueno.

