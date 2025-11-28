Sierra Nevada, Formigal y Baqueira: las estaciones de esquí que abren este fin de semana en España

Las bajas temperaturas de las últimas semanas han traído consigo las primeras nevadas. Son muy buenas noticias para las estaciones de esquí de la Península, pues las favorables condiciones meteorológicas han propiciado que este sábado 29 de noviembre, último fin de semana del mes, ... numerosas estaciones abran sus puertas:

1 Masella

Imagen de este pasado miércoles en la estación de esquí MASELLA

La estación de Gerona realmente abrió este miércoles su temporada de esquí con seis pistas y 11 km. Fue la primera en abrir de España y de todos los Pirineos para ofrecer la temporada más larga de la zona. Ahora, espera recibir muchos más visitantes este fin de semana.

Masella ha señalado que el objetivo es abrir más pistas y remontes progresivamente a partir de este viernes y ha explicado que la apertura se da por el frío y las nevadas de la última semana, así como por las «importantes inversiones de este verano en la red de la nieve producida», que permite conseguir un 30% más de nieve.

2 Sierra Nevada

Sierra Nevada desde el aire Cetursa Sierra Nevada

Sierra Nevada ya ha confirmado que la temporada invernal arranca este sábado gracias a las primeras precipitaciones en forma de nieve que se han venido produciendo desde octubre y la bajada generalizada de las temperaturas de los últimos días. En total, se prevén 7 kilómetros esquiables en nueve pistas de la zona de Borreguiles, «lo que supone la mejor oferta de esquí en una jornada inaugural de las últimas cuatro campañas», tal y como informa Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza.

Para el día de apertura, con 355 metros de desnivel esquiable, la estación pondrá en marcha 9 medios mecánicos: dos telecabinas, cinco telesillas y dos alfombras de iniciación. Los espesores oscilan entre los 20 y 40 centímetros de nieve dura.

Además, la estación ofrece este fin de semana actividades en nieve para quienes no sean amantes de este deporte tanto en Pradollano (parque Mirlo Blanco, trineo Mirlo y pista de patinaje sobre hielo) como en Borreguiles (toboganes).

3 Formigal

Estación de Formigal ARAMÓN

La estación aragonesa también ha anunciado que inaugura la temporada este sábado con 47 kilómetros esquiables distribuidos en 4 sectores y con 17 remontes operativos desde el inicio. Una oferta que abarca todos los valles, desde Sextas hasta Portalet, y que permitirá disfrutar tanto a debutantes como a los esquiadores más expertos, con zonas específicas para iniciación y pistas rojas o negras para los más atrevidos, con nieve polvo en buena parte del dominio.

Aramón Formigal informa de que las intensas nevadas de los últimos días han dejado hasta 60 cm de nieve en 48 horas, un espesor que oscila actualmente entre 20 y 60 cm. A ello hay que añadirle el trabajo continuo de producción de nieve con temperaturas de –5ºC, lo que ha permitido preparar una base óptima para el arranque de la temporada.

Además, tras la jornada practicando snow o ski, los asistentes podrán disfrutar del 'Opening' oficial de Marchica, una fiesta al aire libre que contará con Juan Magán.

4 Astún

Fabián Simón

Este sábado abre también la estación de Astún (Huesca). Según ha informado la compañía, cuenta con un espesor de nieve de entre 40 y 60 centímetros y se pondrán en servicio 25 kilómetros esquiables, con la apertura de 4 sillas, 3 cintas y 2 telesquís.

Tras este fin de semana, la estación cerrará para continuar con los trabajos de preparación y volverá a abrir el viernes 5 de diciembre, ya de manera continuada para toda la temporada.

Para ese mismo día, previo al puente de diciembre, se prevé la apertura de Candanchú, por lo que ambas estaciones estarán comunicadas por un servicio de transporte de esquiadores gratuito.

5 Baqueira Beret

Imagen de archivo de la estación BAQUEIRA BERET

Si las condiciones acompañan, este sábado abre sus puertas una de las estaciones más famosas de los Pirineos. Baqueira Beret prevé una apertura de la temporada con 40 pistas que sumarán 54 km de trazados repartidas entre las áreas de Baqueira, Beret y Bonaigua.

La compañía recuerda que no se daba un inicio de temporada tan bueno desde la temporada 2019-2020 en el que las nevadas de hasta 90 cm permitieron abrir la práctica totalidad de la estación el último fin de semana de noviembre.

Para acceder a pistas se pondrán en funcionamiento 17 remontes. En Baqueira estarán en funcionamiento 12 de los 13 remontes existentes; en Bonaigua funcionarán el TSD (Telesilla desembragable) del mismo nombre y los telesillas de Teso Dera Mina y Solei. Por último, en Beret estarán en marcha los TSD Dera Reina y Jesús Serra.

Después del fin de semana, la estación seguirá trabajando para abrir más terreno esquiable con el objetivo de que, si las condiciones acompañan, el sábado 6 de diciembre se ofrezca a los esquiadores y snowboarders el máximo de área esquiable posible.

6 La Molina

Imagen de archivo de La Molina EFE/ROBIN TOWNSEND

Esta estación, una de las más emblemáticas del Pirineo catalán y la más antigua de España, también abre sus puertas este sábado después de las últimas nevadas y el trabajo intenso todo el equipo. El pistoletazo de salida a la temporada lo harán con 14 pistas abiertas en las zonas de Pista Llarga, Trampolín y Cap de Comella.