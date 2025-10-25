Suscribete a
Extremadura extraordinaria: el viaje interior que estabas buscando

Viajar por Extremadura es redescubrir lo esencial, una invitación a detenerse y respirar

Cascada del Caozo, en el Valle del Jerte
Cascada del Caozo, en el Valle del Jerte fotos: turismo de extremadura

'Extremadura Extraordinaria' es una invitación a vivir experiencias con alma, alejadas del turismo masificado y conectadas con lo que de verdad importa. Aquí no hay prisas ni aglomeraciones: hay cielos limpios, dehesas infinitas, aguas puras y pueblos con alma. Extremadura es bienestar, autenticidad y ... hospitalidad. Experiencias con ese extra que transforma el viaje en un recuerdo inolvidable.

