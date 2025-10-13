La ruta menos masificada y espectacular para conocer el salto del Nervión

Una de las cascadas más populares de la provincia de Álava es el salto del Nervión, en el límite de los municipios de Amurrio y Kuartango. Se trata de un rincón único y espectacular del que disfrutar especialmente cuando las lluvias están ... en su máximo esplendor.

Se trata de la cascada más alta de la península ibérica y una de las más espectaculares de Europa porque el agua cae a una altura de casi 300 metros hasta el Mirador del Nervión, un balcón suspendido sobre el cañón de Delika.

Noticia Relacionada De ruta a las cascadas naturales de Guadalajara que parecen de otro planeta Rocío Jiménez En el Parque Natural de la Sierra Norte, a menos de dos horas de Madrid, se encuentran las cascadas del Aljibe, también conocidas como las 'Pozas de Marte'

Para poder observar su impresionante cascada hay dos opciones. La primera desde el mirador del Nervión a través de diferentes rutas que rodean el Monte Santiago. La segunda, desde el otro lado del río, recorriendo la Senda Verde de la localidad alavesa de Delika.

Salto del Nervión Turismo de Álava

La más popular y transitada es la primera opción. Por eso, desde la Diputación Foral de Álava aconsejan la segunda, menos masificada y espectacular, que es a través del cañón de Delika, desde abajo.

El valle de Delika es un paraje único. Al encontrarse entre dos regiones biogeográficas, la atlántica y la mediterránea, cuenta especies de flora y fauna características de ambas regiones. En las laderas del valle predominan hayedos y quejigales y aves rupícolas.

En el fondo del valle hace su entrada el río Nervión en una caída libre de más de 200 metros, cuya espectacularidad hace que el salto del Nervión esté catalogado como Lugar de Interés Geológico.

Ruta desde Délika hasta el salto del río Nervión Turismo de Álava

La ruta tiene dos partes. La primera corresponde a la Senda Verde de Delika, acondicionada y muy sencilla; y la segunda parte discurre hasta los pies del salto del Nervión que, aunque no está acondicionada y exige cruzar el curso del río varias veces, no es complicada. Se trata de una ruta de 5 km. cuyo final te permite contemplar la vertiginosa caída del Nervión desde una perspectiva diferente.