Prórroga del Xacobeo o por qué 2022 será un año histórico en el Camino de Santiago

Las grandes crisis han marcado la historia del Camino de Santiago , siempre ligado a la realidad vital de sus peregrinos. Algunas de ellas fueron bélicas, como las que durante el siglo XVI afectaron a parte de Francia complicando el acceso a la Península. Otras tuvieron un germen religioso, como las teorías protestantes que penaban el culto a los santos. También hubo crisis de carácter social, caso de las que a lo largo del siglo XVII convirtieron la ruta en refugio de delincuentes, hasta el punto de que había ordenanzas que prohibían dar cobijo «a los mendigos de Santiago». Pero el peor enemigo de esta senda ancestral movida por la devoción y la espiritualidad han sido, sin lugar a dudas, las crisis sanitarias .

En su larga historia, el Camino a Compostela ha visto desatarse la peor epidemia conocida por la humanidad , que segó la vida de 50 millones de europeos en cuestión de un lustro, allá por el siglo XIV. Se la conoce como ‘peste negra’ y protagonizó distintos brotes a lo largo de las siguientes décadas que modificaron las formas de ser y comportarse de las poblaciones de la época. Su aparición coincide con uno de los momentos de pérdida de peregrinos del Camino, cuyo origen se remonta al siglo IX. La recuperación llegó en el siglo XVIII (momento en el que se reforma la fachada principal), pero la enfermedad seguía acechando. Con un pie en el siglo XX, el Camino tuvo que hacer frente a la ‘gripe española’ , causante de una media de 40 muertes diarias en la capital compostelana durante el año 1918, cuando las campanas dejaron de tocar a muerto. Apenas un siglo separa ese trance de la pandemia que sacudió los cimientos de la sociedad en 2020, un año crítico, capaz de vaciar la ruta, de despojarla de caminantes y de ponerla contra las cuerdas. Pero como ocurrió en el pasado, el Camino no solo sobrevivió sino que ha salido reforzado tras el zarpazo del Covid. Se ha engrandecido.

Echando la vista atrás, las cifras dibujan días oscuros en los que la pérdida de peregrinos fue tan abrupta como la expansión del virus. En 2019 llegaron a la capital gallega 347.578 caminantes , procedentes de 189 países entre los que se cuentan latitudes tan lejanas como Nepal (6 personas), Liechtenstein (4), Timor Oriental (3) o Fiji (2). Este éxito internacional -más de la mitad de la peregrinos provienen de fuera de España- se frenó en seco en marzo de 2020. Desde ese mes las estadísticas se congelaron en cero hasta que en junio la Ruta Xacobea inició una tímida remontada con la llegada de los primeros caminantes en tiempos de Covid. Fueron doce personas (diez gallegos, un andaluz y un rumano) los que inauguraron una nueva forma de peregrinar, más segura pero igual de intensa y gratificante. El salto en julio de 2020 fue espectacular: 9.752 caminantes procedentes de seis continentes. Este mes marcó la tónica de lo que sería el verano y los meses siguientes, en los que las estadísticas continuaron escalando en busca de una remontada que no tiene vuelta atrás. Las cifras de agosto duplicaron a las de julio y el fervor por la ruta milenaria llenó de vida una ciudad que respira por y para el peregrino. La campaña estival se cerró con 29.564 ‘compostelas’, pero lo mejor estaba por llegar. El 31 de diciembre de 2020, coincidiendo con la ceremonia de apertura de la Puerta Santa, llegó de Roma el gran anuncio: Un Xacobeo ampliado por el Covid hasta el año 2022 .

Una ruta que revive

Capilla de San Alberte, del siglo XIV y de estilo gótico, en Guitiriz, Lugo

Esta circunstancia histórica coincide con la finalización de unas obras que dejaron al descubierto una catedral cargada de detalles y contrastes en la que la renovada iluminación cobra fuerza y sentido. Junto al restaurado Pórtico de la Gloria y a nuevas visitas -como las nocturnas-, la oferta para el recién llegado gana en atractivo, y eso se nota. El Camino sobrevive al virus y el pasado verano se volvieron a batir cifras récord (solo en agosto casi 44.000 ‘compostelas’ entregadas) que consolidan la idea de que Santiago sigue siendo un referente turístico internacional. El peregrino mira de nuevo al Obradoiro , y lo hace sin miedo. Con datos de mayo de este año, y según una encuesta elaborada por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, el 96 por ciento de los extranjeros que realizaron el Camino lo consideran «seguro» y el 82 por ciento planea volver. «Quien lo prueba siempre regresa», suelen coincidir los caminantes.

Desde el Gobierno gallego confirman que la afluencia de peregrinos «crece en todas las rutas» al tiempo que se insiste en que el peregrinaje es una actividad segura, en la que se respetan todas las medidas sanitarias puestas en marcha para frenar la expansión del Covid . Partiendo de una limitación de aforos del 50 al 75 por ciento, la Xunta elaboró un protocolo específico para blindar cada etapa hasta la llegada a Compostela. Una de las principales novedades, con muy buena acogida por los usuarios, consiste en una plataforma online para reservar plaza en los albergues públicos de la ruta. A través de ella, los peregrinos tienen acceso a un buscador con todos los establecimientos de la red pública mediante el que pueden efectuar su reserva y en el que también es posible localizar los albergues en función de la ruta en la que estén situados. El sistema facilita las reservas desde el día anterior hasta las 13 horas del día de la pernoctación, lo que convivirá con la posibilidad de obtener plaza al llegar al establecimiento siempre que este disponga de capacidad, manteniendo el espíritu más tradicional de acogida xacobea. Bajo el lema ‘Vuelven los 1.500 kilómetros que hacen el Camino, vuelven las flechas amarillas y las diez rutas por paisajes y leyendas’ se trata de devolverle a la ruta su esencia, su razón de ser, y a sus caminantes.

El paso del tiempo, el encadenado de siglos que construyen lo que es el Camino de 2021, desprenden una enseñanza nada desdeñable. Todo pasa menos la fuerza motriz de esta ruta milenaria cargada de simbología que ha sabido reinventarse una y otra vez. Lo hizo una y otra vez desde que en el siglo IX Alfonso II se convirtió en el primer peregrino y lo hizo de manera notable en la década de los años 90, momento en el que se acuña el nuevo fenómeno xacobeo. Como ejemplo de este despegue, la comparativa entre los 1.868 peregrinos que llegaron en el Xacobeo de 1982 y los casi 100.000 del Año Santo de 1993. El récord se batió en 2019, con 347.578 caminantes. Ahora, la prueba de fuego de este duplo Año Xacobeo es fulminar la marca, muestra de una revitalización íntimamente vinculada al valor del espíritu jacobeo. Porque ‘los caminos, como el agua, nunca son lo mismo dos veces’, llama la atención el elevado porcentaje de peregrinos que repiten una y otra vez el viaje a Compostela. Algunos, enamorados de una misma ruta que redescubren a cada paso. Otros, aventureros que en cada incursión eligen cada vez uno de la decena de caminos oficiales de llegada a Santiago. A ellos y a todos los que aún no lo han probado se dirige un amplio programa de actividades que se prolongará hasta finales del 2022 y que busca llenar de contenido una experiencia ya de por sí mágica, tanto si se realiza en grupo como en solitario.

Exposiciones, concursos, carreras, cursos, representaciones, charlas, peregrinaciones juveniles o conciertos son las actividades que conforman la agenda de un Xacobeo doble que ya cuenta con citas destacadas en el calendario. Entre las más populares figuran el festival ‘Son do Camiño’ que se celebrará en la capital gallega entre el 16 y el 18 de junio de 2022 y que contará con la presencia de The Chemical Brothers, Jason Derulo, The National, Liam Gallagher, Kase.O, Daddy Yankee, Bad Bunny, Armin Van Buuren, Timmy Trumpet o Miss Caffeina. En su edición de 2019 logró reunir durante tres días a casi cien mil personas, agotando los abonos en cuestión de días. Los festivales de verano se completarán con otra cita consolidada, el ‘Resurrection Fest’ , que del 29 de junio al 2 de julio reunirá a Avenged Sevenfold, KoRn, Judas Priest, Deftones, Sabaton, Bring Me The Horizon, Rise Against, Opeth y Bullet For My Valentine. Una web que se actualiza a diario (consejojacobeox21.es) informa a los interesados de toda la agenda que está por llegar. El propósito para los meses que vienen es nutrir de cultura y ocio una senda milenaria en la que las experiencias afectan a todos los sentidos. El «buen camino», saludo afectuoso que los peregrinos se dirigen en cada etapa, vuelve a resonar en la llegada a Compostela, meta de miles de historias personales que confluirán, de nuevo, sobre las losas del Obradoiro.