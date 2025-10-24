Suscribete a
Así es el tren de lujo que pasará por Andalucía y que cuesta 12.000 euros por semana

El Tren Al Andalus celebra su 40.º aniversario con un recorrido que combina patrimonio, paisaje y alta gastronomía

Uno de los salones del Tren Al Andalus
Uno de los salones del Tren Al Andalus
Alejandro Trujillo

Málaga

Un palacio sobre raíles refuerza la presencia de Andalucía en el mapa del turismo 'premium'. El Tren Al Andalus, gestionado por Renfe dentro de su oferta de trenes turísticos de lujo, propone un viaje cerrado de siete días y seis noches en ... régimen de todo incluido, con servicio 24 horas, gastronomía gourmet y excursiones con entradas incluidas. Según la cabina elegida y si se viaja de forma individual, el coste por persona puede rondar los 12.000 euros en la temporada 2026, con salidas dominicales entre abril y octubre y una capacidad máxima de 64 pasajeros.

