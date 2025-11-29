El Parque de la Navidad más impresionante está a 2 horas de Sevilla: tobogán de hielo, atracciones y casa de Papá Noel

Si quieres disfrutar de un plan navideño distinto sin alejarte demasiado de Sevilla, Estepona se convierte este año en una de las mejores opciones. A solo dos horas en coche, el municipio malagueño inaugura su Parque de la Navidad, un espacio temático repleto ... de luces brillantes, diversión para todas las edades, música, nieve artificial y encuentros con algunos de los personajes más entrañables de estas fiestas.

Ubicado en la zona exterior del Teatro Auditorio Felipe VI (Calle Diputado Ignacio Mena, s/n), el parque permanecerá abierto del 29 de noviembre al 4 de enero, coincidiendo con el amplio programa navideño del municipio, que este año supera el centenar de actividades. La inauguración oficial de la Navidad en Estepona llegará la tarde del 28 de noviembre, con el encendido del alumbrado y actuaciones musicales en la Plaza Antonia Guerrero, pero será al día siguiente cuando las familias puedan disfrutar de este parque temático pensado para todos los públicos.

Un recorrido muy navideño

Uno de los grandes atractivos del Parque de la Navidad es la posibilidad de visitar la Casita de Papá Noel, un rincón diseñado para que los más pequeños entreguen sus cartas, se hagan fotos y pasen un buen rato. Muy cerca se encuentra la Casita del Grinch, que también tendrá un espacio destacado en el recorrido. El recinto, además, está decorado con una iluminación cuidada al detalle y contará con proyecciones.

Con la entrada general, cuyo precio es de 5 euros, los visitantes pueden acceder al poblado navideño y disfrutar de una atracción a elegir (exceptuando la pista de hielo). Una vez dentro, el abanico de actividades es muy amplio: pista y tobogán de hielo, coches de choque, castillos hinchables, tiovivo, camas elásticas... que contarán con tickets adicionales a la venta tanto en el interior del parque como online.

Para reponer fuerzas, el espacio también ofrece zona de restauración, donde es posible tomar algo caliente, o disfrutar de unos churros, imprescindibles en cualquier plan navideño.

Horarios y condiciones de acceso

El Parque de la Navidad abre sus puertas todos los días desde mañana de 17:00 a 23:00, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero, que tendrá horario de mañana desde las 11:00. Los días 24 y 31 permanecerá cerrado.

Es importante tener en cuenta algunas normas:

A partir de los 12 meses, todos los visitantes deberán contar con su entrada.

No se permite acceder al recinto con comida o bebida, excepto agua.

No se podrá entrar una vez iniciada la sesión.

El acceso se realiza por la puerta principal del parking del Teatro Auditorio Felipe VI.

Las entradas pueden adquirirse online a través de Giglon o las webs oficiales del teatro.

Las entradas pueden adquirirse online a través de la web de Giglon.

Así que si estás buscando un plan que haga brillar los ojos de los niños (y también los de los adultos), este nuevo parque temático puede ser una buena opción para pasar un día muy navideño en familia.