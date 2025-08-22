El discreto refugio situado en el corazón de la urbanización más selecta de Cádiz

Entre mansiones y campos de polo y de golf, cerca de la marina cargada de veleros y barcos de lujo y con vistas al mar, funciona el que es el primer hotel de cinco estrellas ubicado en la exclusiva urbanización de Sotogrande, en Cádiz. Al ... estilo de un cortijo andaluz, el So Sotogrande es el secreto mejor guardado de quienes quieren vivir la experiencia en este rincón único del sur y disfrutar igual que sus residentes y propietarios de su lujo relajado, su estilo deportivo y su privacidad.

Es lo primero que se siente al traspasar la entrada del establecimiento. En medio del silencio, el verde del paisaje y el blanco de sus edificios animan a desconectar del estrés y a abrazar la calma que reina en todo el resort, dotado de 152 habitaciones y 36 suites -hay desde estudios hasta áticos o miniadosados muy coquetos con una o dos habitaciones-, además de un gran spa y jardines, gimnasio, varios restaurantes y piscinas.

Este es un hotel (a partir de septiembre, desde 350 euros la noche con acceso al spa y desayuno) para quienes buscan combinar el sol y el buen clima del sur con un estilo de vida activo -naturaleza y deportes-, gastronomía y bienestar, ya sea para una escapada solitaria, en pareja o en familia, pero sin ruido ni juergas juveniles. Es el sitio ideal para recargar pilas y extender el efecto del verano para poder volver luego a las obligaciones con más fuerza y salud.

En las instalaciones de lo que hoy es el So Sotogrande antiguamente se encontraba el Cortijo de Santa María de la Higuera. Por eso, mantiene el espíritu de este tipo de fincas andaluzas y está decorado con artesanías locales, materiales naturales y paredes encaladas.

Vista aérea del So Sotogrande

Deporte y bienestar

Sotogrande es un referente en el mundo del golf, con campos icónicos como Real Club Valderrama, Real Club Sotogrande y La Reserva Club. Por este motivo, atrae importantes competiciones, pero también deportistas y aficionados de todo el mundo. Es una de las principales actividades en la zona, que por tanto promociona y ofrece el hotel como uno de sus servicios.

Pero el estilo de vida activo de este rincón gaditano, en el punto más occidental de la Costa del Sol, no solo abarca el golf. Aquí se juega mucho al polo y se practica hípica, además de tenis y de todo tipo de deportes y actividades náuticas dada su ubicación junto al mar y la existencia de su propio puerto deportivo, en torno al cual hay un entramado de pequeñas tiendas, restaurantes y bares, además de selectas viviendas.

En el hotel de cinco estrellas además se puede disfrutar de un completo gimnasio y de su spa de 3.500 metros cuadrados, donde además de circuito de aguas y todo tipo de baños hay cabinas de tratamientos.

Piscina, suite y spa del hotel So Sotogrande

La Reserva Club y The Beach

Así es La Reserva Club, en Sotogrande

A sus completas instalaciones, el hotel añade La Reserva Club, un complejo situado en las inmediaciones en el que ofrece una experiencia igualmente exclusiva: el acceso a un club de playa con arena, piscina semiolímpica solo para adultos y una laguna reservada para practicar deportes acuáticos como pádel surf, surf, motos de agua o kayak.

Hay hamacas y chambaos para relajarse junto al agua. También, una zona infantil, dos restaurantes con espaciosas salas y terrazas con vistas, pistas de tenis y de pádel y un campo de golf de 18 hoyos.

En esta parte de Sotogrande se están añadiendo a la urbanización una serie limitada de viviendas de lujo dotadas de vistas panorámicas y la última tecnología en edificación y domótica. Estas casas familiares y villas, repartidas entre The Seven, The 15, Village Verde y The Collection, están entre las más especiales y caras del país.

Su gastronomía

La gastronomía es un capítulo principal en toda España, y por tanto también en el So Sotogrande. El hotel -que además cuenta con un muy completo desayuno buffet más carta de especiales y calientes- tiene hasta seis espacios dedicados a ello, con comida tradicional andaluza actualizada, recetas a la brasa, fusión con nikkei o platos más informales para tomar en cualquier momento en sus bares en el golf y en la piscina.

Restaurante Cortijo Santa María, en Sotogrande

El principal es su gastronómico Cortijo Santa María 1962, que es un ineludible tanto para huéspedes como para visitantes. En este elegante pero cálido restaurante, el chef con estrella Michelin Nicolás Isnard reinterpreta en diversos menús que va renovando a lo largo del año la cocina andaluza desde una perspectiva vanguardista, dando lugar a una propuesta muy sabrosa, imaginativa y solvente.

Por su parte, en Ancala lo que reina es la fusión de esa cocina regional con la nikkei, a lo que suman arroces y otros platos. En IXO Tapas & Bar tiene lugar el mejor picoteo, con cócteles de autor y música en vivo cada viernes, sábado y domingo. Y Marxa Chiringuito, junto a la piscina y con vistas al Mediterráneo, ofrece recetas elaboradas en su gran barbacoa exterior, acompañadas igualmente de combinados.

Una urbanización única

Sotogrande es una urbanización de lujo (el precio de la vivienda es uno de los más caros de España), pero cuenta con su propio código postal, el 11310, el que muchos desearían poder usar. Es, de hecho, uno de los más exclusivos del mundo junto con Mónaco, Los Hamptons (EEUU) y Saint-Tropez (Francia).

Esta área residencial ocupa 20 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa marítima andaluza, en el municipio gaditano de San Roque, en torno al río Guadiaro y a 60 kilómetros de Marbella al norte y unos 120 de la ciudad de Cádiz al sur.

Fue creada en 1962 por la promotora Sotogrande SA, del empresario estadounidense residente en Filipinas Joseph McMicking. Este filántropo y exmilitar descubrió la Costa del Sol y se propuso invertir en ella junto a su esposa, la filipina Mercedes Zobel de Ayala y Roxas.

Primero construyó un campo de golf, el Club de Golf de Sotogrande, abrió calles y avenidas en los terrenos, levantó las primeras casas manteniendo como norma la baja densidad de construcción y soterró conductos y tendidos de electricidad. Luego llegarían el polo, el tenis, los otros campos de golf y el puerto deportivo, estrenado por fin en 1987 tras varios años de permisos y obras.

Actualmente, esta elitista urbanización está dividida en tres áreas: Sotogrande Costa, la más explotada y donde está la marina y el campo Real Club de Golf de Sotogrande; Sotogrande Alto, que alberga el hotel So Sotogrande, los otros dos campos de golf (Valderrama y Almenara), y La Reserva, con su club, el colegio y los últimos lotes en salir a la venta.

Sotogrande es andaluz e internacional, ya que allí conviven más de 35 nacionalidades, que alternan entre los 2.500 hogares permanentes y, en verano, hasta 8.000. Además la urbanización es sede de más de 300 empresas y tiene su propio colegio internacional.

En 2014, la europea Orion Capital Partners adquirió Sotogrande SA, y desde entonces no solo ha construido el hotel So Sotogrande, sino que además ha potenciado la parte de viviendas de lujo de La Reserva, con propiedades de los más altos estándares, y ha invertido en el mantenimiento de las estructuras y las zonas verdes.