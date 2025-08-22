Suscribete a
ABC Premium
Directo
El incendio de Jarilla, «prácticamente consolidado» tras quemar 17.300 hectáreas

So Sotogrande

El discreto refugio situado en el corazón de la urbanización más selecta de Cádiz

Hoteles

Su único hotel de cinco estrellas combina carácter andaluz con gastronomía, bienestar y deporte

Así se puede pasar un día en un hotel de lujo

So Sotogrande es el hotel de cinco estrellas de esta urbanización andaluza
So Sotogrande es el hotel de cinco estrellas de esta urbanización andaluza
Laura Pintos

Laura Pintos

Sotogrande (Cádiz)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entre mansiones y campos de polo y de golf, cerca de la marina cargada de veleros y barcos de lujo y con vistas al mar, funciona el que es el primer hotel de cinco estrellas ubicado en la exclusiva urbanización de Sotogrande, en Cádiz. Al ... estilo de un cortijo andaluz, el So Sotogrande es el secreto mejor guardado de quienes quieren vivir la experiencia en este rincón único del sur y disfrutar igual que sus residentes y propietarios de su lujo relajado, su estilo deportivo y su privacidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app