Suscribete a
ABC Premium

Asia copa el 'top ten' de los mejores hoteles del mundo y desaparecen los españoles del ránking

'The World's 50 best hotels 2025'

Seis de los diez ganadores están en ese continente. El ránking global no incluye ningún establecimiento de España, cuando en 2024 había uno

Así fueron los '50 mejores hoteles' en 2024

Así fueron los '50 mejores hoteles' en 2023

Una suite del hotel Rosewood Hong Kong
Una suite del hotel Rosewood Hong Kong
Laura Pintos

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lo del 'lujo asiático' tiene asidero este año en los premios 'The World's 50 Best Hotels', que ha elegido hasta a seis establecimientos de Hong Kong, Bangkok y Singapur en cabeza de su ranking de los mejores hoteles del mundo, entre ... los cuales no hay ningún español. 

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app