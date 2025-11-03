Asia copa el 'top ten' de los mejores hoteles del mundo y desaparecen los españoles del ránking

Lo del 'lujo asiático' tiene asidero este año en los premios 'The World's 50 Best Hotels', que ha elegido hasta a seis establecimientos de Hong Kong, Bangkok y Singapur en cabeza de su ranking de los mejores hoteles del mundo, entre ... los cuales no hay ningún español.

Así, la famosa lista queda conformada, en el 'top ten', por el Rosewood Hong Kong como el primero, seguido de Four Seasons Chao Phraya River, Bangkok; Capella Bangkok, Bangkok (número uno el año pasado); Passalacqua, lago Como (Italia) (número uno en 2023); Raffles Singapur; Atlantis The Royal, Dubai; Mandarin Oriental Bangkok; Chablé Yucatán (México); Chocholá Four Seasons, de Florencia (Italia) y Upper House Hong Kong.

El jurado de estos galardones sin duda ha valorado la atención al detalle y el servicio de los hoteles asiático. De hecho, del ganador ha destacado que es un «emblema de la hospitalidad minimalista de la Asia actual«. El Rosewood Hong Kong, abierto justo antes de la pandemia, tiene 43 plantas y 400 habitaciones y suites, con un precio que parte de los 750 euros la noche.

En el puesto 11 y 12 del ranking, en tanto, se producen dos nuevas entradas gloriosas, la de los hoteles Copacabana Palace, un Belmond situado en Río de Janeiro, y del Capella Sydney (Sídney, Australia).

En el puesto 13 del mundo se ubica uno cercano a España, el Royal Mansour de Marrakech, un auténtico riad del lujo propiedad del rey de ese país Mohammed IV, y que encarna lo más selecto de su cultura, artesanía y estilo de vida.

Le sigue otro asiático y también nueva entrada, el Mandarin de Beijing (China), tras el cual se ubica el Bulgari de Tokio (Japón). En el puesto 16, otro europeo y un gran clásico, el Claridge de Londres (Reino Unido). Completan los lugares hasta el 20 del ránking el Four Seasons Astir Palace (Atenas, Grecia); el Desa Potato Head, de Bali; Le Bristol, en París, y el Jumeirah Marsa Al Arab, de Dubai.

Estos son los restantes hoteles de los 'World's 50 Best', del 30 al 50: Cheval Blanc Paris, París; Bulgari Roma; Hôtel de Crillon, París; Rosewood San Pablo (Brasil); Aman Tokyo (Japón); Hotel Il Pellicano, Toscana (Italia); Hôtel du Couvent, Niza; Soneva Fushi, Maldivas; The Connaught, Londres (RU); La Mamounia, Marrakech; Raffles London at The OWO (RU); The Emory, Londres; Maroma, Riviera Maya (México); The Calile, Brisbane (Australia); The Lana, Dubai; Hôtel de París Montecarlo (Mónaco); Janu Tokyo, Tokio; The Taj Mahal Palace, Mumbai (India); One&Only Mandarina, Riviera Nayarit (México); Singita, Kruger National Park, Sudáfrica; Mandarin Oriental Hong Kong; Hotel Bel-Air, Los Ángeles (EEUU); The Mark, New York (EEUU); Las Ventanas al Paraíso, Los Cabos; The Tokyo Edition Toranomon; Hotel The Mitsui, Kyoto; Estelle Manor, Oxfordshire (RU); Grand Park Hotel Rovinj, Rovinj (Croacia); Sacher Viena (Austria) y Mandapa, Bali.

Como se ve, ningún hotel español ha conseguido colarse entre los reconocidos este año. Los establecimientos nacionales han ido desapareciendo de esta lista. Mientras en 2023 había dos, el Four Seasons de Madrid, en el escalón 24, y el Six Senses de Ibiza, número 49, el año pasado solo conseguía mantenerse el primero en el puesto 32.

Según la organización de estos premios, los huéspedes actualmente valoran mucho más que el confort a la hora de elegir sus hoteles, y quieren que sus necesidades sean anticipadas por el personal y que se les ofrezca una experiencia personalizada que combine exclusividad con conexión. También, que los establecimientos sean responsables con su impacto tanto en el medioambiente como en la sociedad local.