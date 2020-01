Cinco hoteles de lujo que abrirán en 2020 por el mundo

1. Arctic Bath Hotel, Suecia

Febrero de 2020, esa es la fecha en la que se espera que el Arctic Bath Hotel and Spa de Off the Map Travel, diseñado por los arquitectos Bertil Harström y Johan Kauppi, abra al público. Ubicado en la Laponia sueca junto al río Lule está considerado como el primer spa flotante del Ártico. El hotel tiene seis cabañas privadas, un spa, saunas, tienda, bar y un restaurante con acceso desde la costa a través de pasarelas. Además, para los menos aventureros el hotel dispone de cabañas en tierra firme.

2. Hotel North Pole Igloos

El hotel North Pole Igloos abrirá sus puertas el próximo mes de abril de 2020. El alojamiento incluye diez cúpulas con calefacción en las que los huéspedes disfrutarán durmiendo bajo las estrellas en el centro helado del Océano Ártico.

La idea es de la compañía privada de viajes Luxury Action, que está especializada en el Ártico y otras regiones nórdicas; todo ello por un precio de 95.000 euros aproximadamente que incluye dos noches en las islas Svalbard (Noruega), vuelos entre Svalbard y el Polo Norte, comidas preparadas por un chef, seguridad y una guía del desierto ártico. Esta mezcla de cabañas e iglús cuenta con sus propios baños, lo que evita que los turistas tengan que salir a temperaturas bajo cero. También tienen un techo y pared de vidrio gracias al cual pueden experimentar completamente el fenómeno de las auroras boreales.

3. Bermudiana Beach Resort

El hotel Bermudiana Beach Resort abrirá sus puertas en verano de 2020 y será la primera propiedad de Hilton Tapestry Collection en Bermudas. El alojamiento contará con 111 habitaciones y una original estructura que se asoma a un acantilado con impactantes vistas a una playa virgen de arena fina y aguas turquesas. El hotel sorteará el acantilado con un ascensor exterior que dará acceso directo a la playa.

4. W Bali, Ubud

Ubicado en la cima de una colina, sobre impresionantes vistas del valle de Tanggayuda, W Bali - Ubud abrirá en 2020 con un diseño ecléctico en un ambiente versátil que es a la vez relajado y social. Los huéspedes podrá optar por la meditación del amanecer en la cima de una montaña hasta el baile nocturno bajo las estrellas de la jungla. El hotel ofrecerá 100 habitaciones, incluidas diez villas con piscinas privadas y una suite EWOW, la Suite Presidencial.

5. Grand Palladium Menorca

En España entre las aperturas de 2020 está el Grand Palladium Menorca situado en un enclave privilegiado en la parte alta de una colina, con impresionantes vistas a la playa de Arenal d’en Castell, en la zona este de la isla.

Entre sus instalaciones y servicios, el alojamiento dispone de dos restaurantes, tres bares, tres piscinas exclusivas, que incluyen una para niños y un spa.