¿Se puede viajar a Portugal desde España en coche? Los desplazamientos por vía terrestre entre ambos países no requieren ningún justificante ni se necesita una prueba PCR, pero sí en el caso de viajar en avión

ABC Madrid Actualizado: 17/05/2021 11:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado 9 de mayo, decayó el estado de alarma, y el Consulado General de España en Portugal, a través de un hilo de twitter, informaba de que no han sido prorrogados los controles en la frontera interior terrestre entre ambos países: «ya no están prohibidos los viajes no esenciales de España a Portugal por vía terrestre», después de que permanecieran cerradas desde enero a causa de la pandemia del coronavirus.

Por lo tanto, ya es posible viajar por placer desde España a Portugal por carretera y además, no es necesario presentar una prueba PCR negativa al llegar a territorio portugués.

Hace unas semanas, el gobierno portugués presentaba el nuevo plan de desescalada para este verano con el que se pretende volver a una relativa normalidad al país. Así pues, los ciudadanos que quieran viajar al país vecino pueden hacerlo con total tranquilidad, para disfrutar de su proximidad, gastronomía, actractivos turísticos, y playas vírgenes.

Desde el inicio de la pandemia, Portugal ha decretado elcierre de la frontera terrestrecon España en dos ocasiones: entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020, y de enero a abril en este 2021. Desde entonces, solo se ha permitido el tránsito de personas por causas justificadas, de fuerza mayor o situación de necesidad.

Situación global Coronavirus

El país, que tiene algo más de 10 millones de habitantes, según la Dirección General de Salud de Portugal, suma por el momento desde el inicio de la pandemia 838.475 casos confirmados del coronavirus, de los que alrededor de 22.000 siguen activos, y 16.988 fallecidos.