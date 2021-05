Últimas noticias de España hoy domingo, 16 de mayo del 2021 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en España. Descubre las últimas noticias del día 16 de mayo del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar actualizado.

Actualizado: 16/05/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 16, mayo aquí mismo:

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.454 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.200 corresponden a las últimas 24 horas, y 9 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este sábado, con datos a cierre del día anterior. De este modo, ha dejado atrás la situación de riesgo extremo al bajar la incidencia acumulada en los últimos 14 días de la barrera de los 250, ya que se reduce a los 245 casos por cada 100.000 habitantes.

Sánchez se juega en menos un mes los pilares de su estrategia. Las próximas semanas son fundamentales para el desarrollo de la legislatura. La previsión de que las elecciones catalanas del 14 de febrero abriesen un tiempo nuevo en la legislatura marcado por una mayor estabilidad fue arrollada por los acontecimientos. Las elecciones del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid tras la operación de las mociones de censura se presentaban como la siguiente meta volante que dejar atrás para estabilizar la legislatura.

Un hombre orensano se enfrenta a seis años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de la que por aquel entonces era su pareja. El acusado convivía con la joven y, según apunta el Ministerio Público, le llegó a realizar tocamientos presuntamente hasta en dos ocasiones. El varón, para el que se piden esos seis años de cárcel, está acusado de delitos de abusos sexuales a una menor, y se sentará en el banquillo en el juicio que acogerá la Audiencia Provincial de Ourense el próximo miércoles 19 de mayo.

Con la perspectiva que dará el paso de los años podrá juzgarse con mayor precisión su obra política, criticada por muchos y venerada por otros tantos. Por el momento, sin embargo, cualquier luz que pudiera haber asomado en las más de dos décadas de pujolismo en Cataluña quedará cegada por la sombra de la corrupción. A día de hoy, en una radiografía sobre sus 23 años en la Presidencia de la Generalitat (1980-2003) los rayos X solo identificarían a un clan enriquecido al amparo del poder del patriarca. Y también, seguramente, a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), la hija política de Jordi Pujol, que, acorralada por la corrupción, acabaría rebautizándose como PDECat y atomizándose para sacudirse, o disimular, una herencia envenenada. Si el pujolismo fuese el portal digital de un diario, a día de hoy habría que practicar un intenso 'scroll' para dar con una información de una guisa distinta a la crónica judicial.

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública habilitará 101 puntos más de vacunación municipales con los que la previsión apunta a incrementar a partir del 24 de mayo el ritmo de inmunización hasta administrar más de dos dosis por segundo y medio millón a la semana.

Decía Sófocles que no se puede conocer realmente la naturaleza y el carácter de un hombre hasta que no se le ve administrar el poder. Una máxima que bien se puede aplicar a Mario Draghi (Roma, 1947) y a Pedro Sánchez (Madrid, 1972), dos economistas y primeros ministros que lideran la tercera y cuarta economía de la Unión Europea (UE), pero con resultados que no tienen comparación posible, porque están en las antípodas su personalidad, su método de trabajo y estilo de gobierno, y su visión y concepción de las instituciones.