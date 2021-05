Pedro Sánchez durante su comparecencia en La Moncloa - Video: Pedro Sánchez: «El estado de alarma es el pasado» (EP)

Sánchez no se inmuta y no ve factible ni un plan jurídico alternativo ni más estado de alarma: «Es el pasado» El presidente lo fía todo al ritmo de la vacunación. Descalifica la posibilidad de una norma alternativa que sustituya al estado de alarma pese a que el Ejecutivo se comprometió hace meses a estudiarlo: «Una ley ordinaria no va a sustituir nunca a la Constitución Española. Es de primero de Derecho»