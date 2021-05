Últimas noticias de deportes hoy domingo, 16 de mayo del 2021 Repasa las últimas noticias del día 16 de mayo del 2021. Entérese la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El escueto resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Rafa Nadal y Novak Djokovic se medirán mañana domingo en la final del Masters 1.000 de Roma. El capítulo 58 de la rivalidad infinita entre dos de los mejores tenistas de la historia de este deporte. Un duelo que llega a solo unas semanas de Roland Garros y que, además del título, anticipa lo que puede venirse encima dentro de poco tiempo.

Después de una sobremesa áspera para Rafael Nadal, no se esperen grandes halagos a un triunfo previsible en una pelea aburridísima ante el gigantón Reilly Opelka, llega este domingo un examen de los de verdad, convertida esta final de Roma en una prueba con muchísima más relevancia de la que ya de por sí se le presupone al último partido de un Masters 1.000. Con Roland Garros en el horizonte, de nuevo un Nadal-Djokovic, que no deja de ser un regalo de la rivalidad más exprimida de la historia del deporte, capítulo 58 de este duelo sin fin. Se juega en Roma por un trofeo mayor, pero se piensa en París porque todo trasciende a estas alturas y más ahora que se lucha por la exclusividad de ser el tenista con más grandes de la historia. Aunque Nadal diga lo contrario, instaurado el ‘partido a partido’ a su discurso, el Foro Itálico es un test por lo que pueda ocurrir en la Philippe Chatrier, aunque ya habrá tiempo para calentar esa batalla.

La sabiduría de graduar el potencial físico es un arte que se acrecienta en algunos futbolistas veteranos. Nadie esperaba que Modric rindiera esta temporada a un nivel tan alto. En verano vino Odegaard y el mensaje recibido por el Balón de Oro fue que sería su relevo paulatinamente. En invierno se acabó el noruego, cedido al Arsenal, y el croata continuó como titular hasta hacerse incombustible, para confirmar un rendimiento que, a los 35 años, se acerca al de sus mejores temporadas en el Real Madrid. Ha disputado 46 encuentros. Únicamente ha faltado en tres jornadas ligueras y en el duelo de Copa ante el Alcoyano. Solo le superan en minutos Courtois, Benzema y Casemiro. Esta es su segunda campaña más prolífica en la entidad.

El Atlético pretende ganar su segunda Liga del siglo XXI como lo demanda su cultura futbolística: sin glamour y con mucho sufrimiento, con la cara cubierta en el barro si se puede. Esa es la sensación que transmite el equipo madrileño en las últimas fechas, que puede ser hoy campeón si consigue los tres puntos como local contra el Osasuna y el Real Madrid no gana en su duelo frente al Athletic en Bilbao. Tras una temporada llena de electricidad y altibajos, los del Cholo Simeone llegan a su Rubicón particular, ese que forman las últimas dos jornadas, a medio camino entre el evolucionismo futbolístico que han desprendido durante buena parte de la campaña y sus raíces identitarias más profundas, unas que les llevaron a conquistar la Liga en 2014 y que en buena medida han edificado el alma del club. «Somos el Atleti, si no sufrimos no seríamos nosotros», aseguró Koke tras vencer con los suyos a la Real Sociedad (2-1) el pasado miércoles.

Después de clasificarse para la final del Masters 1.000 de Roma, Rafael Nadal se mostró satisfecho, consciente de que el duelo ante Reilly Opelka exigía más concentración y paciencia que otra cosa. Poco después, el mallorquín pasaba por la sala de prensa, analizaba el encuentro, la final del domingo y también hablaba de los Juegos Olímpicos, cuya participación puso en duda el otro día por una cuestión de calendario. Esto son los temas que trató el número tres del mundo.

El Barcelona disputa su partido ante el Celta consciente de las pocas posibilidades que tiene de ganar una Liga que ha dejado escapar con tropiezos en las últimas cuatro jornadas, en las que solo ha sumado cinco puntos de doce posibles. Unos traspiés que pueden costarle el puesto a Koeman, quien el pasado jueves almorzó con Joan Laporta y el vicepresidente Rafa Yuste. En el encuentro, el presidente le exigió explicaciones y le conminó a poner en práctica un sistema más ofensivo después de trasladarle el malestar de la directiva por un dibujo con tres centrales que quebranta la filosofía cruyffista de la que beben Laporta y sus compañeros de junta.