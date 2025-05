Nadal: «Preferiría que se esperara un año más para los Juegos»

Después de clasificarse para la final del Masters 1.000 de Roma , Rafael Nadal se mostró satisfecho, consciente de que el duelo ante Reilly Opelka exigía más concentración y paciencia que otra cosa. Poco después, el mallorquín pasaba por la sala de prensa, analizaba el encuentro, la final del domingo y también hablaba de los Juegos Olímpicos, cuya participación puso en duda el otro día por una cuestión de calendario. Esto son los temas que trató el número tres del mundo.

Partido contra Opelka: «Cuando juegas estos partidos, sabes que no van a ser bonitos ni son partidos que te gustan jugar. Reilly, Isner, o Karlovic, este tipo de jugadores, no te dan ritmo. Tienes pocas opciones de break o quizá ni eso, necesitas estar muy concentrado y con energía muy alta. He jugado el partido que necesitaba, dos breaks y dos sets. Es lo positivo».

Paciencia ante el bombardeo: «Son unas semifinales contra un rival muy incómodo que no ha perdido el servicio en todo el torneo. Sales siendo el favorito claro, pero es complicado. Antes del partido sabes que no será bonito ni tendrás buena sensación, no hay posibilidad de que eso ocurra. Hay que ser práctico, serio y conceder muy pocas oportunidades cuando tú estás sacando. He concedido en un juego, pero luego no he sufrido nada con mi saque. He podido hacer los dos breaks y me he centrado en mi servicio, no quería un gran desgaste al resto, tenía que estar concentrado. Además, llevo una carga de horas y de momentos tensos importante durante toda la semana».

Roland Garros en el horizonte: «Siempre digo lo mismo. Lo que pasa aquí no debe tener un gran impacto de aquí dos semanas. Juego en Roma pensando en ganar en Roma. Quiero este torneo, no porque en dos semanas tengo un torneo importante. Roma es importante para mí y estar en la final es muy importante. Con vistas a Roland Garros, considero que el trabajo está hecho. La final es una final y quiero ser competitivo y hacerlo bien».

Sensaciones: «Creo que está hecho porque he tenido un buen proceso este último mes. He jugado cuatro torneos y he completado mi agenda. Dos cuartos, un título y una final. Mi partido más negativo fue en Montecarlo. Madrid fue diferente, con altitud y contra Zverev, muy difícil de controlar, puede pasar. En el resto de aspectos, jugando peor y mejor, he tenido siempre una línea positiva y jugando mejor. Aquí he tenido un cuadro muy duro y he llegado a la final después de críticos momentos como ante Shapovalov. He estado muchas horas en pista y ahora debo ajustar algún concepto. No es el momento de hablar de Roland Garros, Roma es importante en mi carrera y es otra oportunidad para mí».

Cansancio del rival en la final: «Estamos preparados. He tenido una semana durísima yo también. No creo que tenga un impacto decisivo, pero nunca se sabe. Yo intento hacer mi camino, he pasado muchas horas en pista con mucha carga, yo también llevo lo mío encima. Tendré un rival muy difícil enfrente y tengo que sacar mi mejor nivel».

Juegos de Tokio: «Yo no considero nada en este aspecto, no puedo opinar porque no tengo la información necesaria. Se hará lo que se tenga que hacer. Ya se han tomado decisiones priorizando la salud de deportistas y ciudadanos. Se han retrasado un año y a nivel económico un año más de espera sería traumático. Lo que sea estará bien hecho. Para mí, a nivel romántico, preferiría que se esperara un año más. Con vacunas, a un año vista, la población mundial estará inmunizada y podremos tener una vida normal, con público y con una celebración a tutiplén como todos conocemos. Los Juegos son la mayor fiesta del deporte en todos los sentidos. El mayor evento deportivo es menos evento sin público. Eso a nivel romántico, a nivel práctico no soy nadie para valorarlo».

Noticias relacionadas Nadal desactiva a Opelka y llega a la final de Roma