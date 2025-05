Koeman y la esclavitud del sistema

El Barcelona disputa su partido ante el Celta consciente de las pocas posibilidades que tiene de ganar una Liga que ha dejado escapar con tropiezos en las últimas cuatro jornadas, en las que solo ha sumado cinco puntos de doce posibles. Unos traspiés que ... pueden costarle el puesto a Koeman , quien el pasado jueves almorzó con Joan Laporta y el vicepresidente Rafa Yuste. En el encuentro, el presidente le exigió explicaciones y le conminó a poner en práctica un sistema más ofensivo después de trasladarle el malestar de la directiva por un dibujo con tres centrales que quebranta la filosofía cruyffista de la que beben Laporta y sus compañeros de junta.

El técnico le transmitió su intención de cumplir el año de contrato que tiene pendiente y le solicitó una serie de refuerzos con los que diseñar una nueva temporada , al tiempo que se avino a regresar al tradicional 4-3-3 o 3-4-3 siempre que tenga los jugadores con las condiciones ideales para apostar por estos dibujos tácticos. De hecho, el regreso de Mingueza al filial para reforzar al Barça B en los playoff de ascenso a Segunda división y las molestias que arrastra Araújo pueden facilitar que el Barcelona afronte el partido ante el Celta con una defensa de cuatro hombres , dos centrales y dos laterales. El permiso para que Mingueza se desplazara a Extremadura lo entiende Koeman como un acto de club, aunque hasta última hora no decidirá el once que sale de inicio esta tarde porque medita seriamente retocar el sistema para demostrar su implicación con la entidad azulgrana. «Soy un entrenador que siempre trato de dejar las cosas claras y tomo decisiones siempre pensando en el club », aseguraba tras el último entrenamiento.

Tiene dos partidos Koeman para acabar de convencer a la nueva directiva, que sigue sin confirmarle en el cargo. No es ajeno el holandés a las dudas que genera en el seno de la planta noble , aunque pospone cualquier decisión hasta la próxima semana, cuando haya acabado la Liga. «Para un entrenador, lo más importante es tener la confianza absoluta de un club y, si es así, quiero seguir », explicó, dejando entrever las incertidumbres sobre su futuro. «¿Si tengo la confianza del club? Hablaremos cuando acabe la temporada. Será un momento oportuno para hablar y saber lo que piensa el club porque yo, por mi parte, quiero seguir», añadió, aunque no escondió su malestar: « Sí, me siento maltratado en las últimas dos semanas . Si analizas la temporada por las dos últimas semanas... Hay que analizar lo que hicimos en la Copa del Rey, que aún luchamos por la Liga, los jugadores... he oído en los medios que lo hicimos muy mal y no estoy nada de acuerdo. En un par de momentos clave no hemos ganado el partido, pero ya está, el equipo tiene futuro . Si podemos fichar lo que nosotros pensamos que nos falta para dar un próximo paso, pueden estar muy ilusionados con el equipo el año que viene».

Con la Liga perdida, salvo milagro, lo que el Barcelona haga ante Celta y Eibar determinará el futuro de Koeman , al que solo le queda la misión de volver a ilusionar a la afición con un planteamiento atrevido y un juego que encandile de nuevo a los aficionados azulgranas.