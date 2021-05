Atlético de Madrid Vuelta a las raíces para el golpe final a la Liga Los de Simeone, que pueden ser campeones hoy mismo, se aferran a su sufrimiento identitario para conseguir el título

Pablo Lodeiro Actualizado: 16/05/2021 00:25h

El Atlético pretende ganar su segunda Liga del siglo XXI como lo demanda su cultura futbolística: sin glamour y con mucho sufrimiento, con la cara cubierta en el barro si se puede. Esa es la sensación que transmite el equipo madrileño en las últimas fechas, que puede ser hoy campeón si consigue los tres puntos como local contra el Osasuna y el Real Madrid no gana en su duelo frente al Athletic en Bilbao. Tras una temporada llena de electricidad y altibajos, los del Cholo Simeone llegan a su Rubicón particular, ese que forman las últimas dos jornadas, a medio camino entre el evolucionismo futbolístico que han desprendido durante buena parte de la campaña y sus raíces identitarias más profundas, unas que les llevaron a conquistar la Liga en 2014 y que en buena medida han edificado el alma del club. «Somos el Atleti, si no sufrimos no seríamos nosotros», aseguró Koke tras vencer con los suyos a la Real Sociedad (2-1) el pasado miércoles.

La Liga del Atlético ha sido, a grandes pinceladas y a falta de que se escriba su epílogo, de gran calibre. Simeone, en buena medida, ha alimentado esta campaña a aquellos que reclamaban un salto estilístico en su equipo. Con Llorente de volante o carrilero, la defensa de tres, la vuelta a la vida de hombres como Carrasco o Lemar (baja este último para hoy) y el maremágnum de posibilidades que traía consigo un fichaje como el de Luis Suárez, desde enero y por méritos propios, han sido los grandes candidatos para hacerse con el trofeo .

Ha habido altibajos, sí, y cuando han aparecido el Atlético ha conjugado sus genes ancestrales con su nueva y arrolladora versión para salir al paso. Algo que, sin ir más lejos, sucedió contra la Real Sociedad, un encuentro en el que los colchoneros empujaron, metieron dos goles y, como lazo, llevaron a toda su parroquia hacia una taquicardia grupal. Algo similar ocurrió en el partido contra el Barcelona de hace dos jornadas. En el Camp Nou, los madrileños rememoraron con un gran ejercicio táctico encabezado por Koke la tarde de 2014, en el mismo estadio, en la que fueron campeones.

Una versión similar se espera que salte hoy al césped del Wanda. Con el Osasuna asentado en media tabla y con nada por jugarse, el Atlético, previsiblemente, será ese huracán que suma futbolistas sin mesura en zona de peligro, siempre atentos a la segundo jugada. «Entramos en la zona Súarez», pregonaba Simeone ayer en rueda de prensa, un pequeño tirón de orejas a la espera de que la sangre del uruguayo fluya de nuevo con fiereza. El delantero no anota un gol en Liga desde el 21 de marzo y en las últimas fechas, sus definiciones no tenían pulso. Un título pasa, sin duda, por un buen final de Suárez ante la portería rival. Y si todo falla, Simeone no tendrá más remedio que ampararse en Savic y Oblak, los nombres por antonomasia de este final, y en el abultado manual de supervivencia que han redactado en conjunto todas las generaciones atléticas.