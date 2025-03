Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las novedades del domingo, 6 de septiembre con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

El presidente Trump ha cargado duramente contra la prensa y en particular contra el periodista responsable de un artículo en el que se revela que llamó « perdedores » e « idiotas» a los militares estadounidenses muertos durante la Segunda Guerra Mundial y enterrados en el Cementerio Estadounidense de Aisne-Marne, en Francia.

Donald Trump está repitiendo un guión en la campaña electoral que acaba de empezar: el de 2016. Con la mayoría de encuestas de voto en su contra y lidiando con un inacabable rosario de escándalos y polémicas, el presidente ya ha desplegado la artillería en una serie de estados cruciales con la estrategia clara de ganar en el colegio electoral, aunque vuelva a perder el voto popular. El resultado es que a pesar de que en la media de encuestas el presidente está siete puntos por debajo del demócrata Joe Biden , en los estados cruciales, aquellos que ya le abrieron el camino a la Casa Blanca en 2016, Trump consigue empatar.

Con una gran pancarta en la que se leía “Nosotros somos el pueblo” y al grito de “libertad”, se inició esta tarde de sábado, en la plaza Bocca della Verità de Roma, una manifestación de asociaciones q ue niegan la existencia de la pandemia y luchan contra las mascarillas, las vacunas, las prácticas de prevención de contagio de Covid-19 y, en fin, contra lo que llaman “dictadura sanitaria”.

El opositor venezolano Henrique Capriles ha dado un giro a la postura que venía manteniendo al negociar por su cuenta la liberación de presos por parte del régimen chavista y aceptar las elecciones legislativas del 6 de diciembre que organiza el régimen de Nicolás Maduro y que el presidente interino, Juan Guaidó , rechaza por entender que no reúnen las mínimas condiciones democráticas.

Hace ya cuatro meses que el Gobierno portugués aprobó la prohibición de macroconciertos y festivales multitudinarios hasta el próximo 1 de octubre, como mínimo. Pero, ¿qué iba a pasar con la denominada Festa do Avante ? La reunión anual de simpatizantes del Partido Comunista suele juntar a miles de personas en Seixal , a 24 kilómetros de Lisboa, para escuchar música en directo y arengas ideológicas capaces de glorificar a los «hermanos» de Corea del Norte, pero ahora no parece el momento más adecuado para su celebración en plena embestida de los rebrotes por el coronavirus… y, sin embargo, los planes no se detuvieron en esta llamada a los nostálgicos lusos de la URSS: viernes 4 de septiembre, sábado 5 y domingo 6.