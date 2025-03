El Gobierno socialista portugués autoriza la macrofiesta del Partido Comunista pese al riesgo de contagio

Hace ya cuatro meses que el Gobierno portugués aprobó la prohibición de macroconciertos y festivales multitudinarios hasta el próximo 1 de octubre, como mínimo. Pero, ¿qué iba a pasar con la denominada Festa do Avante ? La reunión anual de simpatizantes del Partido Comunista suele juntar a miles de personas en Seixal , a 24 kilómetros de Lisboa, para escuchar música en directo y arengas ideológicas capaces de glorificar a los «hermanos» de Corea del Norte, pero ahora no parece el momento más adecuado para su celebración en plena embestida de los rebrotes por el coronavirus… y, sin embargo, los planes no se detuvieron en esta llamada a los nostálgicos lusos de la URSS: viernes 4 de septiembre, sábado 5 y domingo 6.

El acontecimiento se ha convertido en una de las principales vías de financiación del histórico grupo político, como demuestra el hecho de que en 2019 se vendieron 40.000 entradas, con un beneficio cercano a los dos millones de euros. Cierto que esa misma cantidad representa exactamente el perjuicio de los últimos seis años en su conjunto, pero la convocatoria social les suele compensar y ahora se trataba de un pulso de la izquierda más ortodoxa (por no decir una obsesión contra viento y marea).

La realidad, no obstante, apuntó en otra dirección y el pinchazo de público era palpable en todos los rincones desde las primeras horas… porque el temor de la población se tradujo en un vacío reinante a lo largo de toda la explanada y las habituales avalanchas se redujeron a un acceso exiguo.

Una excepción del verano

El veterano líder comunista, Jerónimo de Sousa (73 años), hizo caso omiso a las recomendaciones para no abrir las puertas de Avante y la complicidad del Gobierno socialista le otorgó el beneplácito para que la fiesta se haya hecho realidad como el único espectáculo al aire libre permitido en Portugal en este verano atípico.

«Nos quieren confinados y amordazados», proclamó allí mismo un De Sousa incapaz de tapar el fracaso. Ni se podía imaginar que el tope de 16.500 fieles impuesto por la Dirección General de la Salud se quedaría en una previsión irreal y optó por negarse a ofrecer datos transparentes para no dejar al descubierto el agujero.

El Ministerio de Sanidad también había decretado el uso de mascarilla obligatoria y prohibió la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20.00 horas, salvo para acompañar una merienda o cena. Y el área de conciertos, con cantantes tan populares como el fadista Camané o el experto en fusión Dino D’Santiago, tuvo que habilitar sillas colocadas guardando una distancia.

Con todo, la indignación crece al otro lado de la frontera. ¿Cómo es posible que el Partido Comunista obtenga la autorización pertinente para poner en pie un montaje de estas características? ¿Están en vigor unas reglas para unos y se aplican otras diferentes para el resto? ¿Se trata de un gol que les han metido los comunistas a sus «amigos» socialistas, que dominan el Gobierno comandado por António Costa ? ¿Puede ser el síntoma de que se están «cociendo» nuevas alianzas entre ambas formaciones?

Los portugueses no dan crédito ante tal ejercicio de desfachatez e incluso Associated Press y «The New York Times» se hacen eco de que semejante celebración representa una excepción en el calendario europeo, lastrado por la ola de rebrotes.

Es verdad que se han retomado algunos espectáculos fijando un asiento de separación, pero solo en Portugal acontece que se da salida a un híbrido así entre mitin político multitudinario y festival de música a cielo abierto.

Parece obvio que existe un peligro real de propagación del coronavirus en la Festa do Avante y ese miedo activa la sensación de impotencia de una población que no entiende cómo puede tirarse por la borda en un fin de semana todo el trabajo de contención de la pandemia .

En la lista verde británica

Eso sí, el Reino Unido ha decidido no sacar a Portugal de la lista «verde» de destinos aptos para los turistas británicos, después de que se filtraran los planes para un posible bloqueo y la hipotética imposición de una cuarentena. Es un balón de oxígeno para la economía del Algarve y de Madeira , dos regiones que se vendrían abajo en caso de haberse confirmado el rechazo con acento inglés.

No obstante, los comunistas portugueses parecen haberse abstraído de todas estas amenazas reales a la estabilidad financiera y se retratan en su actitud endogámica, que colma el vaso de la paciencia de cientos de ciudadanos lusos y hace subir en las encuestas a Chega, un partido equivalente a Vox, liderado por el siempre polémico André Ventura .

Por su parte, el alcalde (socialista) de Lisboa, Fernando Medina , señaló días atrás: «Tiene todo el sentido que se celebre la Festa do Avante» y, de paso, dejó estupefacto a más de uno. Peculiaridades de Portugal.