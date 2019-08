PS5 PlayStation 5: todo lo que sabemos sobre la próxima gran consola de Sony La tecnológica nipona anunciará su próxima sobremesa en febrero de 2020, según una filtración

La próxima generación de consolas cada vez está más cerca. Tanto, que solo es cuestión de tiempo que Sony y Microsoft escojan el momento ideal para presentarnos las futuribles PlayStation 5 y Project Scarlett. Un anuncio que, en el caso de la tecnológica japonesa, podría llegar en unos pocos meses. Y es que, debido a la filtración de un correo de Sony, del que se ha echo eco el portal « Gamesradar», hemos podido saber que PS5 podría ser presentada en un evento llamado PlayStation Meeting 2020, que tendría lugar el 12 de febrero de 2020.

Durante los últimos meses hemos podido escuchar varias filtraciones sobre la próxima PlayStation. Parece que Sony está poniendo todo de su parte para que su siguiente sobremesa de la talla y se convierta en una digna sucesora de PS4, que recientemente alcanzaba los 100 millones de unidades vendidas. Se dice pronto, pero a pesar del enorme éxito cosechado por el sistema, algunos usuarios se han mostrado descontentos con las prestaciones de esta consola. Principalmente en lo que se refiere a la falta de retrocompatibilidad con los juegos de PlayStation 2 y PlayStation 3.

Todo indica a que PS5 soteará ese problema. Al menos, eso se entiende teniendo en cuenta que Sony patentó recientemente un sistema de retrocompatibilidad para la consola. Algo que hará las delicias de aquellos jugadores a los que la nostalgia les puede, y que no han dejado de reclamar la posibilidad de meter sus viejos CD de títulos como «ICO», «Sly Racoon» o «Folklore» en sus sistemas de última generación.

Dicho esto, queda lo evidente. Y es que no cabe duda de la futura sobremesa de Sony será mucho más potente que su hermana mayor. Se habla, incluso, de que PS5 podría ser capaz de mover los juegos hasta en 8k. Algo para lo que, actualmente, existen muy pocas televisiones compatibles. De todos modos, supondría un avance notable teniendo en cuenta que PlayStation 4 Pro cuenta con gráficos 4k y que el modelo básico de la sobremesa ni siquiera llega a ese nivel.

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios añejos gira en torno al futuro del formato físico. Especialmente ahora, que cada vez se potencia más el juego en la nube. Incluso Google ha anunciado que lanzará su propio servicio: Stadia. Sin embargo, al menos por el momento, los seguidores de Sony pueden respirar tranquilos, porque todo indica que PlayStation 5 continuará siendo compatible con los blue-ray.

Evidentemente, Sony continuará apostando fuerte por la realidad virtual. Si PlayStation 4 contó con sus propias gafas, las PSVR, no cabe duda que PS5 no será menos, aunque no está claro si estas llegarán a las tiendas al mismo tiempo que la nueva consola. Cabe recordar que la tecnológica nipona ha cosechado unos buenos resultados de ventas con su primer acercamiento a la realidad virtual. Tanto, que han conseguido vender cerca de 5 millones del dispositivo. Nada mal teniendo en cuenta que se trata de un periférico que no es compatible con todos los juegos para PS4.