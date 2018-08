Gamescom 2018 Gamescom: los anuncios importantes de la mayor feria de videojuegos de Europa España será el país invitado en una décima edición, que se celebará de martes a viernes en la localidad alemana de Colonia, y en la que se esperan nuevas propuestas

El videojuego es el medio interactivo por excelencia. Historias con guiones imbricados, diversión de pura cepa, recuperación de la nostalgia y la búsqueda de nuevos formatos de consumo son algunas de las ramificaciones más fuertes del sector. Aunque la industria mueve talonarios de grandes ceros, la cultura «indie» todavía es un alma en pena que discurre en medio de la satisfacción y la exploración pese a que, en ocasiones, saltan nombres robustos que cautivan al gran público.

Un año más tenemos un nuevo asalto de la industria del ocio electrónico. Tras el E3, el videojuego se da cita en Gamescom, la mayor feria del sector en Europa que se celebrará en Colonia (Alemania) del 21 al 25 de agosto. Esta será su décima edición y contará con España como país invitado. Allí se darán cita las espadas más esperadas para el año, se conocerán más detalles de algunos de los títulos que inundarán las tiendas este año y, además, está la esperanza de ver alguna propuesta nueva.

Microsoft, a por todas

Las principales distribuidoras y empresas desarrolladoras mostrarán avances y sus ideas para los próximos meses o, incluso, años, puesto que cada vez más la industria vive del «hype». Por estos motivos y la gran inversión destinada a grandes superproducciones las compañías miden detenidamente los tiempos en donde soltar imágenes de su principales juegos. Después de lucirse en el E3, Microsoft llegará con «noticias importantes» y títulos «nunca vistos», según los rumores más fuertes.

Por lo pronto, el gigante norteamericano del software mostrará más detalles de la nueva entrega de la saga de conducción «Forza Horizon 4», así como un nuevo capítulo del videojuego de plataformas de corte independiente «Ori and the Will of the Wisps», que hace tres años fue toda una sorpresa. No faltarán otras propuestas ya presentes en el mercado como «State of Decay 2», un mundo abierto que recrea un apocalipsis zombie que pese a lo interesante de la propuesta no ha acabado arrancando todavía.

Pero lo que más llamará la atención presumiblemente será su apuesta por «Fortnite», uno de los fenómenos del año, aunque no se puede descartar que finalmente se muestren los primeros detalles de «Age of Empire IV», uno de los reyes de la estrategia y nuevas actualizaciones de «Sea of Thieves», una divertida lucha de piratas que ha sacado todo el jugo a su divertido modo multijugador.

Sony se aferra a Spider-Man

Por su parte, Sony ha rebajado su interés en Gamescom para centrarse en otros eventos paralelos, aunque la firma japonesa apostará sin lugar a dudas por uno de sus títulos más potentes para final de año, «Spider-Man». Un título llamado a ser el videojuego que se merece el conocido trepamuros. Saldrá el 7 de septiembre para PlayStation 4 y tomará ideas de las series Batman Arkham o Assassins Creed para representar un mundo abierto ubicado en Manhattan.

Nintendo va a su bola

Nintendo, que suele ir siempre a su ritmo, aprovechará la feria para dar a conocer algunas de sus novedades como «Super Smash Bros. Ultimate», aunque se mostrarán otros títulos «third party» -de compañías de terceros- como la adaptación a la consola Switch de «Fifa 19», «Dragon Ball FighterZ» o «Dark Souls». Además de estas compañías, Gamescom también albergará numerosos títulos multiplataforma.

Entre los más esperados se encuentra «Assassins Creed Odyssey», nueva entrega de la conocida serie de acción en tercera persona que en esta ocasión llevará a los jugadores a revivir la Antigua Grecia. Pocos cambios estéticos y jugables pero una trama argumental que dará pie a conocer los secretos del origen del Credo de los Asesinos y la hoja oculta, la arma más carismática de los personajes. Ubisoft no se ha querido perder el evento con lo que mostrará más detalles de «Skull & Bones», «Tom Clancy’s The Division 2» o «Starlink: Battle for Atlas».

Capcom, por su parte, no perderá la oportunidad para sacar pecho con la remasterización de «Resident Evil 2», uno de los capítulos mejor recordados por los aficionados a la serie de supervivencia. Y, cómo no, una de sus grandes apuestas, «Devil May Cry 5». Electronic Arts también reforzará su catálogo con «Fifa 19» y «Battlefield V», dos de sus franquicias más aclamadas y, pese a que ya han sido presentadas, se espera que se muestren más minutos jugables. «Anthem», un juego de ciencia ficción desarrollado por BioWare (Mass Effect, Dragon Age), también tiene todas las papeletas para presentar sus credenciales. Saldrá a la venta el 22 de febrero.

«Shadow of the Tomb Raider», el cierre de la trilogía de una juvenil Lara Croft, y «Kingdom Hearts III», nueva entrega de la serie de fantasía y rol, y el debut de «Life of Strange 2» serán otras de las bazas más importantes de Square Enix. Por su parte, Activision desvelará «Destiny 2: Los Renegados», nueva expansión del videojuego multijugador que llegará el próximo 4 de septiembre o su apuesta más segura, «Call of Duty: Black Ops IIII», que desembarcará ya el 12 de octubre. «Fallout 76», «Rage 2», «Doom Eternal» -todos de Bethesda-, «Pro Evolution Soccer 2019», «Metro Exodus» o «Jump Force» también estarán presentes.