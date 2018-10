Facebook elimina más de 800 perfiles falsos dedicados al «spam» La compañía ha cerrado 559 páginas y 251 cuentas cuyas publicaciones iban en busca del «clickbait» para llevar a las personas a sitios web externos aparentemente legítimos, pero que en realidad eran granjas de anuncios

A.M.

@abc_tecnologia Actualizado: 11/10/2018 21:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Facebook, pese a los escándalos que le han rodeado en los últimos meses, quiere mostrarse firme ante su lucha contra la desinformación. Por esta razón, la red social ha anunciado este jueves que ha eliminado 800 perfiles falsos.

Tal y como explica la compañía en un post, «las personas necesitan poder confiar en las conexiones que hacen en Facebook» y, por ello, no pueden permitirse el lujo de tener «cuentas o páginas que trabajan para engañar a otros sobre quiénes son y qué están haciendo». Esta actividad infringe su política de comportamiento. Y es que la compañía no cesa de detectar la proliferación de «spam» en sus entrañas, «que generalmente está motivado por el dinero, no por la política».

«Un tipo común de 'spam' han sido las publicaciones que venden productos fraudulentos como gafas de sol falsas o 'remedios' para perder peso», asegura la compañía. Sin embargo, esta basura que circula está cambiando. «Las personas detrás de este tipo de publicaciones crean redes de Páginas utilizando cuentas falsas o varias cuentas con los mismos nombres. Publican publicaciones de 'clickbait' en estas páginas para llevar a las personas a sitios web externos de Facebook y que parecen legítimos, pero en realidad son granjas de anuncios», explica la compañía. El objetivo de este tipo de prácticas es aumentar el tráfico en sus páginas web y conseguir «Me gusta», con su consiguiente aparición en el News Feed de un mayor número de usuarios. «Esta actividad va en contra de lo que la gente espera en Facebook y viola nuestras políticas contra el 'spam'», recuerda la red social.

«Temas como desastres naturales o noticias de celebridades han sido formas populares de generar 'clickbait'. Pero hoy en día, estas redes utilizan cada vez más contenido sensacionalista, independientemente de su inclinación política, para crear una audiencia y dirigir el tráfico a sus sitios web, ganando así dinero», continúa Facebook.

El resultado de todo ello es que han eliminado 559 páginas y 251 cuentas. «Muchos usaban cuentas falsas o varias con los mismos nombres y publicaban enormes cantidades de contenido en una red de Grupos y Páginas para atraer tráfico a sus sitios web. Muchos utilizaron las mismas técnicas para hacer que su contenido pareciera más popular en Facebook de lo que realmente era. Otros eran granjas de anuncios que usaban Facebook para engañar a las personas y hacerles creer que eran foros para un debate político legítimo», señala.

La compañía asegura que irá mejorando en la detección de este tipo de prácticas que intentan evadir los controles establecidos. «Es por eso que continuamos invirtiendo fuertemente, incluso en una mejor tecnología, para evitar este tipo de uso indebido», concluye Facebook.