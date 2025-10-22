Suscribete a
ABC Premium
sponsor

PlayStation 6 y la nueva Xbox se acercan: así se espera que sean las consolas del futuro

En principio, las máquinas deberían llegar a las tiendas entre finales de 2027 e inicios de 2028

'Ghost of Yotei': la última joya de PS5 es un 'western' ambientado en el Japón de Kurosawa

La edición 30 aniversario de PS5, lanzada hace unos meses
La edición 30 aniversario de PS5, lanzada hace unos meses sony
Rodrigo Alonso

Rodrigo Alonso

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque parezca mentira, la actual generación de consolas, la de las PlayStation 5 y Xbox Series, se está acercando a su fin. Y parece mentira porque, en realidad, se trata de dos máquinas que no llevan tanto tiempo en los estantes de las tiendas. ... A pesar de que el lanzamiento de las máquinas tuvo lugar a finales de 2020, la crisis de los chips provocada a raíz del Covid-19 hizo que tanto a Sony como a Microsoft les resultara imposible cubrir la demanda de los usuarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app