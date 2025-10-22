PlayStation 6 y la nueva Xbox se acercan: así se espera que sean las consolas del futuro

Aunque parezca mentira, la actual generación de consolas, la de las PlayStation 5 y Xbox Series, se está acercando a su fin. Y parece mentira porque, en realidad, se trata de dos máquinas que no llevan tanto tiempo en los estantes de las tiendas. ... A pesar de que el lanzamiento de las máquinas tuvo lugar a finales de 2020, la crisis de los chips provocada a raíz del Covid-19 hizo que tanto a Sony como a Microsoft les resultara imposible cubrir la demanda de los usuarios.

Desde hace tiempo, las dos empresas están trabajando en el desarrollo de sus nuevas consolas. Si nada cambia, deberían estar disponibles entre finales de 2027 e inicios de 2028. Pero a estas alturas ya es posible que los jugadores se vayan haciendo una idea de lo que pueden esperar.

Sony y el futuro de PS6

A pesar de la creciente importancia del formato digital y el juego en la nube, todo indica que la sucesora de PS5, la previsible PlayStation 6, seguirá contando con la posibilidad de leer discos físicos. De acuerdo con la mayoría de filtraciones, Sony apostará por lanzar máquinas compatibles con unidad de disco extraíble; por lo que serán los propios usuarios los que decidan si las adquieren para montarlas en sus máquinas. Como ocurre con las PS5 desde mediados de generación.

Esto tiene sentido. El pasado mes de febrero, el anterior CEO de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shawn Layden, señaló en una entrevista recogida por 'IGN' que veía muy complicado que PlayStation lanzase una máquina que rechazase completamente el formato físico, que sigue siendo el favorito de numerosos usuarios, especialmente de los que llevan más años jugando a videojuegos. Y Hideaki Nishino, actual jefe de la firma, tiene la misma opinión. «El futuro de la plataforma es nuestra prioridad», señaló el ejecutivo en una reciente charla con inversores.

Sobre las capacidades de la máquina, cabe recordar que la compañía japonesa está trabajando con AMD en un nuevo chip gráfico que promete un salto técnico notable. De acuerdo con las filtraciones, se espera que la PS6 incorpore una arquitectura más eficiente que la PS5, capaz de ofrecer trazado de rayos avanzado y resolución 8K, aunque su verdadero objetivo no sería solo la potencia, sino ofrecer a los jugadores, además, una experiencia más fluida y conectada. Algo que será clave para seguir desarrollando el juego en 'streaming'.

A nivel gráfico, la máquina debería acercarse a lo que los ordenadores 'gaming' de gama alta sean capaces de ofrecer. Esto se traduciría en un salto significativo en resolución, tasa de fotogramas y calidad de iluminación gracias al uso de tecnologías de trazado de rayos (ray tracing) más avanzadas y sistemas de reconstrucción de imagen mediante inteligencia artificial.

La consola, en principio, debería ser compatible con juegos de PS4 y PS5 y, evidentemente, también con los títulos de realidad virtual desarrollados para PS VR2. Asimismo, hay rumores recientes que señalan que Sony podría animarse a lanzar una versión híbrida de PS6 que sería parecida en diseño a la Nintendo Switch.

Respecto al precio de salida, todavía hay muchas dudas. Según el canal de YouTube especializado en hardware Moore's Law Is Dead, que ya acertó con filtraciones sobre otras máquinas de Sony, este podría moverse en torno a los 500 euros.

Nueva Xbox en camino

Xbox no se piensa retirar del negocio de las consolas. «Tenemos nuestro hardware de próxima generación en desarrollo. Hemos estado analizando el prototipado y el diseño«, ha reconocido recientemente Sarah Bond, presidenta de Xbox, en entrevista con 'Variety'.

La firma, propiedad de Microsoft, está desarrollando la próxima máquina en colaboración con AMD y, de acuerdo con las filtraciones, todo indica que la empresa seguirá apostando por tentar a los consumidores ofreciéndoles hardware especialmente potente. Así lo apuntaba recientemente el filtrador KeplerL2 quien ha adelantado en el pasado información precisa sobre las arquitecturas de GPU de AMD y Nvidia. Según sus publicaciones, la nueva Xbox contaría con un chip personalizado basado en la futura arquitectura RDNA 5, similar a la que utilizaría la futura PS6, aunque con ajustes específicos para maximizar el rendimiento en trazado de rayos y eficiencia térmica.

Estas filtraciones refuerzan la idea de que Microsoft no planea competir solo en servicios, sino también en potencia bruta, tratando de posicionar su próxima consola como la más avanzada del mercado.

Evidentemente, el nuevo hardware se integrará plenamente con el ecosistema Game Pass, ofreciendo tiempos de carga reducidos, renderizado mediante inteligencia artificial y compatibilidad total con el juego en la nube. Sea como sea, la prioridad de la empresa seguirá siendo la misma que durante los últimos años: que cualquiera pueda jugar a los títulos de Xbox sin necesidad de tener una consola de la compañía.

«Se trata de crear una plataforma de juegos que siempre esté contigo, para que puedas jugar a los juegos que quieras en cualquier dispositivo, donde quieras, ofreciéndote una experiencia Xbox que no esté limitada a una sola tienda ni atada a un solo dispositivo», apuntó a este respecto Bond el pasado junio cuando se anunció el acuerdo alcanzado con AMD. En principio, la máquina mantendría la retrocompatibilidad y los jugadores que lo quieran seguirán teniendo la opción de contar con una versión de la máquina compatible con discos físicos.

Respecto al precio, lo normal es que se mueva en torno al de la PlayStation 6; aunque algunas filtraciones apuntan que la apuesta de Microsoft por la potencia puede provocar que, finalmente, sea algo más cara.