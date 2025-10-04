'Ghost of Yotei': la última joya de PS5 es un 'western' ambientado en el Japón de Kurosawa

Hacia el final de esa joya del cine samurái llamada 'Yojimbo' (1961), el vapuleado ronin Sanjuro suelta una frase que destila violencia y determinación: «No pienso morir todavía. Primero tengo que matar a unos cuantos». Lo dice poco antes de enfrentarse, katana en ristre y en casi absoluta soledad, a los bandidos que controlan a su antojo una pequeña aldea. Ese mismo espíritu de voluntad inquebrantable se refleja en los ojos de la joven Atsu mientras se encuentra clavada a un árbol por una espada que la atraviesa en el inicio del recientísimo 'Ghost of Yotei', la gran apuesta de PlayStation 5 para este final de curso y, sin duda, uno de los mejores videojuegos que ha recibido hasta el momento la última máquina de Sony.

Quizá la principal diferencia entre la mirada de Atsu y la de Sanjuro sea la rabia: en el caso de la protagonista, es bruta y visceral. Y no es para menos, porque ante ella solo ve el fuego que está arrasando su hogar y a los seis hombres que, hace solo unos momentos, han aniquilado a toda su familia. Esa tragedia se le clava dentro y la transforma de forma irremediable; la convierte en un animal que solo respira por la pura sed de venganza. Y es entonces donde cae en manos del jugador; que cuenta con una libertad total para moverla por la hermosa isla de Ezo -actual Hokkaido- y acompañarla a lo largo de unas 40 horas en su camino de venganza; o de perdición. Depende de los ojos con los que se mire.

«Cuando el jugador la conoce, Atsu se encuentra en un camino suicida de venganza para darle paz a los espíritus de su familia. Está completamente rota. En el estudio nos referimos a ella como un lobo solitario. Pero eso solo es el principio del inicio de un viaje que la transforma», señala a ABC Nate Fox, director creativo del estudio Sucker Punch, el sello detrás de 'Ghost of Yotei'; así como de su precuela ('Ghost of Tsushima') y de dos de las licencias más importantes en la historia de las consolas PlayStation: 'Sly Cooper' e 'Infamous'.

Una isla tan bella como peligrosa

El personaje de Atsu, y la historia que se narra en esta aventura es ficción. Sin embargo, en el contexto hay realidad y mucho trabajo histórico. La acción se desarrolla en el 1603, tiempo en el que arribaron a Ezo grandes grupos de mercenarios procedentes de todo el Japón. Dentro de este grupo se encuentran 'los seis de Yotei', los asesinos de la familia de la protagonista y grandes culpables del estado de guerra civil en el que se encuentra la isla. El jugador también entra en contacto con la población ainu, que es la sociedad que habitaba la región originalmente. Puede conocer las tradiciones de la zona y cómo los oriundos entendían la vida y la vivían. Pero, sobre todo, disfrutar de uno de los lugares más bonitos e impresionantes que se pueden encontrar en Japón.

«A pesar de los peligros, que son muchos en el juego. Ezo es un lugar realmente hermoso. Tiene montañas majestuosas, valles amplios y lagos fríos. Sus paisajes son muy variados. Además, en el punto en el que se desarrolla, en la historia japonesa, Ezo es como el salvaje Oeste. Necesitas la espada para sobrevivir, porque es un sitio sin leyes«, señala Fox.

Mucho 'western' y mucho Kurosawa

Desde luego, el videojuego parece un 'western', y suena como tal. Hasta cuando Atsu toca el shamisen que lleva siempre en recuerdo de su madre. La protagonista también tiene ocasión de actuar como mercenaria durante todo el videojuego. Además, el hecho de que esté persiguiendo a los seis de Yotei, que en ese momento controlan buena parte del territorio de Ezo, la convierten directamente en una fuera de la ley; pero con razones de peso para serlo. Su historia recuerda mucho a la de el granjero encarnado por Clint Eastwood en 'The Outlaw Josey Wales'.

«Durante el desarrollo nos inspiramos en películas del Oeste, en imágenes de soldados y en su música. Hemos visto mucho el trabajo de John Ford, por ejemplo. Queríamos que el jugador tuviera la sensación de que está en un sitio realmente peligroso. Además, la cabeza de Atsu tiene precio, por lo que en cualquier momento puede ser atacada por cazarrecompensas», dice el creativo a este respecto.

Además de en el 'western', el equipo de Sucker Punch estudio a fondo el trabajo de Akira Kurosawa; algo que ya hicieron durante la creación de 'Ghost of Tsushima'. «Hay cosas de los 'Siete samuráis', pero todavía más de 'Yojimbo'. También hay un 'remake' del 'Unforgiven' de Clint Eastwood que fue grabado en Hokkaido que nos inspiró mucho, porque al final es una mezcla entre cine de samuráis y 'western'. Son dos géneros que al casan muy bien», señala Fox.

Un viaje que merece la pena

El videojuego efectivamente le da casi libertad total al jugador para recorrer la enorme isla de Ezo. Aunque de forma intencionada trata de dirigir tus pasos, puedes decidir ir a por cualquiera de los miembros de la banda de asesinos en cualquier momento, a excepción de Saito, el jefe de todos ellos, cuyo enfrentamiento queda reservado para el final. Antes de llegar a él, hará falta mucha labor de investigación; además, es bastante recomendable atender a las misiones secundarias y buscar todos los secretos que se esconden en el mapa, algo que nunca aburre.

Cada rincón de Ezo guarda pequeñas historias, aldeas abandonadas, relicarios de la cultura Ainu y paisajes que quitan el aliento. Lo ideal, como suele pasar con todos los mundos abiertos bien construidos, es tomárselo con calma y disfrutar de la aventura. Dedicarle el tiempo necesario a descubrir los distintos lugares y secretos no solo ofrece recompensas tangibles, sino que también permite profundizar en la sensación de que Ezo es un mundo vivo, lleno de misterio, peligro y belleza.

Actualmente, Sucker Punch está trabajando en el desarrollo de un nuevo modo de juego gratuito llamado 'Ghost of Yōtei Legends', en el que habrá nuevas misiones de historia para dos jugadores y partidas de supervivencia para hasta cuatro. Algo que no es posible en la versión actual del título, que está pensado para jugar en solitario. Sobre el futuro, Fox apunta que no es en absoluto descartable que en algunos años el estudio ponga en las tiendas una tercera edición de esta saga. «Solo puedo decirte que nos encanta hacer juegos de 'Ghost'. No sabemos lo que pasará en el futuro», zanja.