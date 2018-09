WhatsApp está a punto de incorporar una nueva y divertida herramienta

WhatsApp está a punto de lanzar una nueva herramienta muy útil y deseada por los usuarios. Se trata de los «stickers», esa simpática forma de expresar sentimientos y emociones con la que ya cuentan otras aplicaciones como Telegram o Facebook Messenger.

Tal y como informa WABetaInfo, el portal especializado en las novedades de WhatsApp, a través de su cuenta de Twitter, los «'stickers' van a llegar muy pronto»:

The Stickers feature is really coming soon.. WhatsApp has recently added (as hidden option) the possibility to quickly delete all shared stickers in a chat. The option will be visible in future. pic.twitter.com/LDs7m9nxDB