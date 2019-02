Absher, la «aborrecible» aplicación de Arabia Saudí para controlar a las mujeres a la que dan cobijo Apple y Google La polémica aplicación, que significa «el predicador» en árabe, nace porque las leyes saudíes establecen que todas las mujeres están bajo la tutela masculina

Ana I. Martínez

No puede ser, no. No se puede permitir que un hombre desde su móvil, ya sea un iPhone, que funciona con el sistema operativo iOs, como de cualquier otra marca, que usan Android, pueda descargarse desde las tiendas oficiales, App Store y Google Play, respectivamente, una aplicación con la que puedan controlar a las mujeres.

Esta es la misión de Absher, una «app» que ha sido descubierta por el medio especializado « Business Insider» y que ha sido duramente criticada por asociaciones que velan por los derechos humanos. Ahora, políticos y compañías tecnológicas piden explicaciones a Arabia Saudí. Pero también a los gigantes tecnológicos.

La polémica aplicación, que significa «el predicador» en árabe, nace del cobijo de las leyes saudíes, que establecen que todas las mujeres están bajo la tutela masculina. Normalmente, es el padre o el marido quien ejerce de «tutor», pero hay ocasiones en las que un tío, hermano o incluso un hijo ejercen dicho papel. Ellos, y no ellas, son los que aprueban si pueden casarse, obtener un pasaporte o viajar al extranjero.

Este sistema creado por Gobierno saudí cuenta con un registro muy detallado de las féminas y los medios para impedirles viajar o incluso detenerlas si intentan salir del país sin permiso. Por tanto, los varones tienen la potestad absoluta de restringir sus movimientos a través del «smartphone». Con un simple «clic», son capaces de permitirles coger o no un avión o establecer el periodo de tiempo por el que le permiten viajar. Incluso la aplicación les deja configurar el servicio para recibir un SMS que les informe en el mismo momento en el que ella utiliza su pasaporte en el aeropuerto.

EE.UU., cuyas relaciones con Arabia Saudita no pasan por su mejor momento tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, se ha movilizado ya contra Absher. El senador de Oregon (EE.UU.), Ron Wyden, ha escrito a Tim Cook, CEO de Apple, y Sundar Pichai, CEO de Google, para que eliminen de sus tiendas dicha «app». «Las compañías americanas no deben permitir ni facilitar el patriarcado del gobierno saudita», aseguró Wyden, que calificó de «aborrecible» el control masculino sobre la mujer en Arabia Saudí.

El Parlamento Europeo ha instado ya a a Arabia Saudita a abolir su sistema de tutela masculina. Sin embargo, las resoluciones del organismo no son vinculantes, pero pueden influir en las decisiones que tomen los gobiernos de la UE y demás instituciones.

Apple y Google han reaccionado. Pero de momento no han retirado la aplicación. Sí han reconocido estar investigándola y comprobar si realmente la «app» va en contra de las políticas de uso. También es verdad que si las compañías deciden retirarla, el gobierno saudí podría sancionarles. Y es que ambas están obligadas a operar bajo las leyes que rigen en cada país. Por ejemplo, Apple si quería seguir en China (un mercado clave), tuvo que hacer varias concesiones, como eliminar determinadas aplicaciones de medios de comunicación. Entre ellas, la del « The New York Times».

Absher se lanzó a mediados de 2015. Desde entonces, acumula 4,2 millones de descargas en en la App Store y 5 millones en la Google Play, según la empresa especializada en métricas « Apptopia».