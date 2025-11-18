Suscribete a
Merz y Macron piden a la UE una ofensiva urgente para blindar la autonomía digital: «Europa no quiere ser vasallo digital»

Alemania y Francia ofrecen al Estado una alianza que sirva como «cliente ancla» para reducir la dependencia digital de EE.UU. y China

Bruselas investiga el control de acceso de Amazon y Microsoft a sus servicios en la nube

El presidente francés Emmanuel Macron, flanqueado por el canciller alemán Friedrich Merz, habla durante una rueda de prensa conjunta el día de la Cumbre sobre la Soberanía Digital Europea
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

A nadie en Europa le preocupaba seriamente la «soberanía digital» hasta que, el pasado mes de marzo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya, Karim Khan, dejó de tener acceso a su propia cuenta de correo electrónico. La Haya ... había emitido órdenes de arresto contra líderes israelíes Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra, y en respuesta Trump hizo bloquear su correo electrónico y sus cuentas bancarias en Reino Unido a modo de sanción.

