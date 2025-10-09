Suscribete a
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

Dinamarca propone prohibir las redes sociales a los menores de 15 años

El gobierno danés respalda la propuesta de aumentar la edad mínima de acceso, argumentando que «están arrebatando la infancia a nuestros niños»

TikTok está dirigiendo a los niños hacia vídeos pornográficos incluso con el modo restringido

El Gobierno de Dinamarca ha anunciado este martes una iniciativa para establecer un límite mínimo de edad de 15 años para los usuarios de las redes sociales, con el objetivo de proteger a la infancia frente a potenciales abusos.

«Los teléfonos móviles y ... las redes sociales están robando la infancia de nuestros niños», ha explicado la primera ministra, Mette Frederiksen, en un discurso ante el Parlamento en el que no ha aclarado las plataformas que se verán afectadas, según la televisión pública DR.

