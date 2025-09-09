¿Cuánto costarán los iPhone 17?: estos serán los precios, según las filtraciones

Los iPhone 17 ya casi están aquí. Apple mostrará al mundo sus nuevos 'smartphones' esta misma tarde, en la keynote 'Awe Dropping', y salvo sorpresa los usuarios que quieran hacerse con uno deberán pagar más dinero de lo que fue necesario hace exactamente un año con el lanzamiento del iPhone 16.

De acuerdo con los analistas de TrendForce, que ya han compartido todo lo que esperan de la nueva familia de 'smartphones', se esperan subidas de hasta 200 euros en la mayoría de modelos de iPhone 17 que la empresa de la manzana pondrá a la venta. El único que podría salvarse, de acuerdo con las estimaciones, es el modelo básico de entrada, que al menos en Estados Unidos seguiría estando disponible por 799 dólares.

La subida ya se dejaría notar en el siguiente terminal en cuanto a capacidades, que todo apunta que será el nuevo iPhone 17 Air. Se espera que esta versión, que llegaría para sustituir al Plus de las últimas dos familias, debute con un coste de 1.099 dólares, que serían 200 más que lo que costó el 16 Plus hace exactamente un año.

El incremento en el precio también afectará a los 'grandes' de la familia. El iPhone 17 Pro costaría otros 200 dólares más hasta alcanzar los 1.199 euros de salida. El Pro Max, mientras tanto, 'solo' sufriría un incremento de 100 dólares para quedarse en los 1.299.

¿Y en España?

Si en Estados Unidos se espera un incremento en el precio, en Europa, y en concreto en España, pasará exactamente lo mismo. Y, además, estamos hablando de territorios en los que el iPhone, desde siempre, ha sido más caro que en Estados Unidos, por lo que los usuarios que quieran adquirir uno tendrán que seguir pagando más que en el país norteamericano.

A partir de los datos de TrendForce, y aplicando una subida similar a los móviles cambiando de dólares a euros, el iPhone 17 estaría disponible a partir de los 909 euros. El 17 Air arrancaría en los 1.309. El Pro, en los 1.419. Y, por último, el Pro Max en los 1.569.

Con todo, estas cifras son orientativas, ya que Apple todavía no ha hecho oficiales los móviles. No se sabrá el coste total hasta el final de la 'keynote', que tendrá lugar en la tarde de este martes 9 de septiembre.

