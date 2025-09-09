Presentación iPhone 17 hoy: horario y dónde ver online los nuevos modelos de Apple

Apple trae al mercado novedades. Este martes 9 de septiembre, la empresa tecnológica presenta el iPhone 17 y otros productos de esta serie.

Se trata de un lanzamiento que los amantes de la marca esperan con gran expectación. No solo se conocerá el nuevo teléfono, sino que se prevén anuncios relacionados con software e inteligencia artificial.

«Presentamos nuestra mayor actualización de diseño hasta la fecha, funciones aún más útiles en Apple Intelligence y un montón de nuevas prestaciones para todas las plataformas», detallan en su página web.

Te contamos el horario y dónde puedes ver online la 'keynote' de Apple.

Horario de la presentación del iPhone 17

Apple ha anunciado a través de sus redes sociales que la presentación del nuevo iPhone 17 es este martes 9 de septiembre a las 10.00 horas (19.00 horas de España peninsular). El evento, que se celebra bajo el lema 'Awe dropping', tendrá lugar en la sede Apple Park en Cupertino (California).

Join us for a special Apple Event on September 9 at 10 a.m. PT.



— Apple (@Apple) August 26, 2025

Dónde ver la presentación del iPhone 17

Apple, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, retransmitirá en directo la presentación del iPhone 17 y se podrá seguir a través de su página web. También se podrá ver mediante la app Apple TV.

Novedades de Apple

Además del iPhone 17, Apple tiene previsto presentar otros modelos como el iPhone 17 Aire, el iPhone 17 Pro y el iPhone Pro Max.